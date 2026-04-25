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與近50位駐台代表交流 鄭麗文：兩岸和平需國際社會關注

中央社／ 台北25日電
國民黨主席鄭麗文昨天和近50位來自各國駐台外館的代表與朋友茶敘交流。圖／取自鄭麗文FB
國民黨主席鄭麗文昨天和近50位來自各國駐台外館的代表與朋友茶敘交流。圖／取自鄭麗文FB

國民黨主席鄭麗文今天表示，昨天和近50位來自各國駐台外館的代表與朋友交流，兩岸和平不只是兩岸之間的議題，也關係到國際社會的共同利益，並需要國際社會持續的關注與支持。

鄭麗文今天在臉書發文指出，昨天她和近50位來自各國駐台外館的代表與朋友茶敘交流，非常坦誠地與大家分享兩岸情勢、區域發展，以及台灣應扮演的角色。

鄭麗文表示，相信和平始終是可能的，也應成為大家共同的信念。兩岸和平不只是兩岸之間的議題，也關係到國際社會的共同利益，並需要國際社會持續的關注與支持；台灣也應更積極主動地扮演建設性角色，促進對話、增進理解，為區域穩定貢獻一份力量。

鄭麗文指出，期盼透過持續交流、累積互信，未來能一起促進區域的和平與繁榮，並感謝各國朋友的參與與支持，也期待未來有更多機會與大家交流。

國民黨 兩岸 鄭麗文

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