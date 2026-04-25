黃世杰批張善政像在當閣揆 Cheap：只能攻擊無聊的點 不像討伐暴政

法務部前政務次長黃世杰獲民進黨提名參選2026桃園市長，他接受自由時報「政面交鋒」專訪，指桃園市長張善政很少站在第一線解決問題、好像還在當行政院長等語。對此，百萬網紅Cheap「反串」指「張善政真是無聊透頂」。

Cheap今天在臉書表示，看張善政這個人，不管是臉書或演講，都有一種「教授在點名」，「主管在對KPI」的既視感，沒聲量、沒爆點。張善政就是因為太無聊，無聊到對手找不到任何點可以攻擊，所以黃世杰只能攻擊些無聊的點，看起來怪怪的。

黃世杰批評張善政感覺還是在當行政院長，Cheap反問，用行政遠長的視野來規畫市政，不是很好嗎？ 太有格局也不行？說張善政「很少站在第一線」，重大事件交給局處處理，但市長又不是里長，「他的工作是決策統籌，如果大小事都要親力親為，要局長幹嘛，難道要親自去親水溝才親民？」

Cheap說，黃世杰攻擊張善政的福利政策也不好，因為民進黨就是福利政策起家的，總不能自己推出的就是牛肉，人家的營養午餐免費、產檢補助就是撒錢吧。總之，就是張善政太無聊了，黃世杰的發言都不像是「討伐暴政」，反而帶有點無奈。