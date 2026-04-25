快訊

柯文哲夜赴醫院關切惹議！陳佩琪喊冤：沒要求改醫囑怎變施壓

12星座「不在意外表」排行曝光！巨蟹常素顏出門 第1名衣服越少越好

陸網熱議！疑土地糾紛…前任村支書開推土機「活埋」村民

聽新聞
0:00 / 0:00

黃世杰批張善政像在當閣揆 Cheap：只能攻擊無聊的點 不像討伐暴政

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民進黨提名黃世杰出戰桃園市長選舉。本報資料照片
民進黨提名黃世杰出戰桃園市長選舉。本報資料照片

法務部前政務次長黃世杰獲民進黨提名參選2026桃園市長，他接受自由時報「政面交鋒」專訪，指桃園市長張善政很少站在第一線解決問題、好像還在當行政院長等語。對此，百萬網紅Cheap「反串」指「張善政真是無聊透頂」。

Cheap今天在臉書表示，看張善政這個人，不管是臉書或演講，都有一種「教授在點名」，「主管在對KPI」的既視感，沒聲量、沒爆點。張善政就是因為太無聊，無聊到對手找不到任何點可以攻擊，所以黃世杰只能攻擊些無聊的點，看起來怪怪的。

黃世杰批評張善政感覺還是在當行政院長，Cheap反問，用行政遠長的視野來規畫市政，不是很好嗎？ 太有格局也不行？說張善政「很少站在第一線」，重大事件交給局處處理，但市長又不是里長，「他的工作是決策統籌，如果大小事都要親力親為，要局長幹嘛，難道要親自去親水溝才親民？」

Cheap說，黃世杰攻擊張善政的福利政策也不好，因為民進黨就是福利政策起家的，總不能自己推出的就是牛肉，人家的營養午餐免費、產檢補助就是撒錢吧。總之，就是張善政太無聊了，黃世杰的發言都不像是「討伐暴政」，反而帶有點無奈。

張善政 Cheap

延伸閱讀

峇里島獎勵性環保太貼心 網紅嘆國旅「割韭菜」懲罰遊客

籃球／斥資3.4億元改善 桃園巨蛋周末重啟迎職籃賽事

無聊竟多次縱火取樂！泰國男引發森林火災 離譜動機連警方都傻眼

桃園科普行動書車啟航 張善政：結合AI打造閱讀新體驗

相關新聞

總統彈劾案5月19日投票 府喊話國會快通過軍購條例做正事

立法院後天將召開對賴清德總統提出彈劾案的全院委員會聽證會，下月19日對彈劾案記名投票表決，表決日恰巧在賴總統就職滿兩周年前夕。總統府發言人郭雅慧表示，賴總統向來坦蕩也認真做事，她呼籲國會趕快做正事，盡快通過總預算案和軍購特別條例案。

黃世杰批張善政像在當閣揆 Cheap：只能攻擊無聊的點 不像討伐暴政

法務部前政務次長黃世杰獲民進黨提名參選2026桃園市長，他接受自由時報「政面交鋒」專訪，指桃園市長張善政很少站在第一線解決問題、好像還在當行政院長等語。對此，百萬網紅Cheap「反串」指「張善政真是無聊透頂」。

【重磅快評】先禁再說？民進黨已成「民禁黨」

曾幾何時，民主進步黨不只是民眾嘲諷時形容的民主退步黨，由於經常性下達禁令，更讓「民進黨」成了「民禁黨」。從兩岸交流禁令、對大陸惠台政策的全面汙名化，到近期行政院針對公部門祭出的「高德地圖」禁用令，民進黨政府似乎陷入一種「先禁再說」的膝反射式治理。對大陸動輒以國安為名、行封閉之實，對美國卻顯現大開門戶的卑躬屈膝姿態，不僅是雙重標準，更暴露出對自身競爭力的集體焦慮。

陳冠廷：中國以出口管制打壓合作 台歐需培植關鍵物資多重備源能力

中國大陸商務部昨天宣布，將7家歐盟實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口軍民兩用物項，理由為曾參與對台軍售或與台勾連。民進黨立委陳冠廷今天表示強烈譴責，並批評中國再度將經濟貿易武器化，台灣與歐洲各國皆應加速培植自主國防產業及建立關鍵物資多重備源能力。

接任立院厚生會長 陳菁徽：對症下藥的公衛政策能救無數苦難

國民黨立委陳菁徽接任立法院厚生會第34屆會長，她今日表示，「醫術再高明，一次只能拯救一個生命；但對症下藥的公衛政策，卻能挽救無數苦難，開創健康台灣的願景。」

卓榮泰視察嘉市全民運動館 黃敏惠爭取輕軌：「沒有輕軌 沒有選票」

行政院長卓榮泰上午在由運動部次長黃啟煌、立委王美惠及林倩綺陪同，南下嘉義市視察即將於9月完工啟用的西區全民運動館。不過，此行焦點不只在運動建設，市長黃敏惠把握簡報與致詞時機，再度向卓榮泰強力爭取高鐵與台鐵間的聯外輕軌建設，盼中央儘快拍板372億元工程經費，讓嘉義邁入「五軌聯運」新時代。她語氣強硬表示，「沒有輕軌，就沒有選票」，展現地方對建設的高度期待與壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。