陳冠廷：中國以出口管制打壓合作 台歐需培植關鍵物資多重備源能力

中國大陸商務部昨天宣布，將7家歐盟實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口軍民兩用物項，理由為曾參與對台軍售或與台勾連。民進黨立委陳冠廷今天表示強烈譴責，並批評中國再度將經濟貿易武器化，台灣與歐洲各國皆應加速培植自主國防產業及建立關鍵物資多重備源能力。

陳冠廷指出，中國利用出口管制與經貿手段對台灣及與台灣往來的國家施壓制裁，已屢見不鮮。，這次以涉台軍售為藉口，對7家歐盟企業實施管制與制裁，這種做法令人不齒。每一次類似的舉措，除了損害兩岸關係，也嚴重衝擊台灣與各國實體之間的正常交流，更將引發台灣及國際社會的強烈反感。

陳冠廷表示，中國反覆以經貿脅迫手段打壓國際合作，恰恰突顯台灣必須加速培植自主國防產業的迫切性，除了對外採購與獲取武器系統之外，國內自身的國防產業能量同樣至關重要。他呼籲，政府持續深化本土國防工業發展，同時與理念相近國家建立關鍵物資的多重備源機制，以降低單一供應鏈遭受政治干擾的風險。

陳冠廷說，要再次嚴正譴責中國擅自將貿易與經濟武器化的行徑，並呼籲國際社會共同正視中國以出口管制為工具遂行政治目的的作法，攜手維護自由開放的國際經貿秩序。