接任立院厚生會長 陳菁徽：對症下藥的公衛政策能救無數苦難

國民黨立委陳菁徽接任立法院厚生會第34屆會長，她今日表示，「醫術再高明，一次只能拯救一個生命；但對症下藥的公衛政策，卻能挽救無數苦難，開創健康台灣的願景。」

陳菁徽說，她與創會長黃明和的每次會談，聽著前輩分享34年來推動制度改革的毅力，內心充滿景仰與敬佩。同樣身為美國約翰霍普金斯公衛學院（JHSPH）的校友，她始終銘記校訓，並將此刻在心裡：「Protecting Health, Saving Lives—Millions at a Time. 醫術再高明，一次只能拯救一個生命，但對症下藥的公衛政策，卻是能夠挽救無數苦難。」

陳菁徽表示，正如立法院長韓國瑜分享的，台灣不只有台積電，更有傲視全球的醫療實力。這分實力不應只停留在國內，更要打造「健康國家隊」帶領台灣醫療產業，走向國際，讓台灣醫療成為另一座「護國神山」。

陳菁徽說，接下來，她將與民進黨立委、醫師王正旭副會長、國民黨立委廖偉翔秘書長，展開跨黨派合作，除了延續民進黨立委、前會長蘇巧慧的努力之外，也將新成立兩個重要的委員會。

陳菁徽說，一是智慧醫療委員會。台灣醫療首屈一指，但在AI重塑文明的關鍵時刻，不能落後。將召集產官學專家共同研議，讓AI走入臨床、提升醫療精準，更要實質減輕醫護的行政負擔，改善嚴峻的醫護人力荒。

陳菁徽說，二是心理健康委員會。她身為婦產科醫師也是三寶媽，看到過去十年來青少年心理疾病與自殺率急劇上升，深感心痛。學生輔導法修法只是第一步，更要推動系統性的改革，讓心理健康支持從校園延伸到家庭與社會，讓孩子們能快樂地在台灣這片土地上安心長大。

陳菁徽總結，厚生會成立34年來，始終堅持「不計政治利害，只計民生利益」。在行政與立法兩位院長的同台見證，代表著健康議題就是國家的最大公約數。謝謝過去所有醫藥、社福前輩們的指導，她會帶著服務奉獻的炙熱之心，串聯產官學資源，與大家一起「 Protecting Health, Saving Lives！」