總統府：立院趕快做正事 讓國家順利上軌道

總統府發言人郭雅慧今天談及立法院5月19日將表決總統彈劾案時表示，中央政府總預算案好不容易躺8個月終於付委審查，希望國會趕快做正事，讓國家能順利上軌道。

郭雅慧上午在台北市陪總統賴清德出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式前，接受媒體聯訪說，賴總統一向坦坦蕩蕩、非常認真做事，考量國家權益，也希望國會能趕快做正事。

她說，總預算案好不容易付委審查，中國國民黨訪問中國也已返台，「是不是趕快以國家急迫的事情，在立法院當中辦正事」，讓國家能順利上軌道，整個運作不卡卡。

此外，賴總統原定22日出訪史瓦帝尼，由於塞席爾、模里西斯及馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。媒體報導，模里西斯官方表示，從未同意航權申請。

郭雅慧表示，如果再有人要刻意以被施壓第3國名義編造故事、扭曲事實，「這是非常不可取的，這是非常明顯的造謠」。

至於前台灣民眾黨主席柯文哲稱賴總統面對無法出訪「搞不好很高興」，郭雅慧說，台灣是主權獨立國家，總統代表國家出訪友邦、參加友邦重要慶典是再自然不過的正常外交交流，中國無權、也沒理由干預。政黨領袖應與國家站在一起、維護國家尊嚴很重要，應不分藍綠團結對外，才會讓台灣發聲更有力。