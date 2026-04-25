卓榮泰視察嘉市全民運動館 黃敏惠爭取輕軌：「沒有輕軌 沒有選票」

行政院長卓榮泰上午在由運動部次長黃啟煌、立委王美惠及林倩綺陪同，南下嘉義市視察即將於9月完工啟用的西區全民運動館。不過，此行焦點不只在運動建設，市長黃敏惠把握簡報與致詞時機，再度向卓榮泰強力爭取高鐵與台鐵間的聯外輕軌建設，盼中央儘快拍板372億元工程經費，讓嘉義邁入「五軌聯運」新時代。她語氣強硬表示，「沒有輕軌，就沒有選票」，展現地方對建設的高度期待與壓力。

黃敏惠指出，高鐵興建初期原規畫同步設置聯外輕軌，卻因故延宕至今，但相關路廊與用地早已完整保留，具備立即推動條件。隨著嘉義地區產業轉型與觀光人潮成長，高鐵與台鐵年運量已突破千萬人次，交通需求日益迫切，輕軌建設「刻不容緩」。

她強調，這條輕軌不僅服務嘉義市，更將串聯嘉義縣、雲林及北台南，帶動區域均衡發展。未來若順利完工，將整合台鐵、高鐵、糖鐵、輕軌及阿里山林業鐵路，形成「五軌共構」的交通網絡，進一步推升阿里山觀光能量，帶動淡旺季產業發展。

面對地方強烈訴求，卓榮泰回應，中央已將軌道建設納入「均衡台灣」重要政策，未來將投入數千億元推動相關計畫。財政劃分制度修訂中央釋出統籌款，中央地方財政拉近，若列入經常預算推動有困難，若能通過行政院版財政收支劃分法修正，讓中央更有能力及財政彈性，有助於加速軌道建設推動。

卓榮泰回應，黃敏惠不滿意，除當面遞交卓榮泰2005年行政院函文交通部輕軌可行性評估資料，強調相關規畫早已完備，地方也支持負擔用地取得，典禮後受訪直言，不再因選舉考量延宕建設，呼籲中央儘速核定動工。輕軌計畫已送交總統府與行政院，並獲嘉義立委支持，期盼中央儘快拍板經費。她語氣強硬表示，「沒有輕軌，就沒有選票」，展現地方對建設的高度期待與壓力。

從運動場館到重大交通建設，嘉義市持續向中央爭取資源。隨著西區全民運動館即將啟用，輕軌計畫是否能同步啟動，也成為觀察中央與地方互動，以及區域發展能否再升級的關鍵指標。

行政院長卓榮泰上午在由運動部次長黃啟煌、立委王美惠及林倩綺陪同，南下嘉義市視察即將於9月完工啟用的西區全民運動館。記者魯永明／攝影

嘉市長黃敏惠當著行政院長卓榮泰面前爭取輕軌。記者魯永明／攝影