外交部：台史邦誼穩固 總統特使人選適當時機公布

總統賴清德原訂出訪友邦史瓦帝尼，但因中國干預而暫緩。外交部政務次長陳明祺今天表示，台灣與史瓦帝尼關係非常好，邦誼穩固，總統特使人選將會等到適當時機向外界公布。

賴總統原訂22日出訪史瓦帝尼，但塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國在無預警狀況下，取消專機飛航許可，賴總統出訪行程暫緩，將另指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

陳明祺上午出席安倍晉三研究中心「第一期安倍政經塾開塾式」受訪表示，台灣與史瓦帝尼邦交沒有問題，台史長久以來的友誼非常穩固，目前狀況是中國在非洲國家部署已久，收買周邊國家等，所以史瓦帝尼和台灣長期的友誼更是彌足珍貴。

他說，史瓦帝尼是台灣在非洲唯一的邦交國，關係非常好，台灣對史瓦帝尼也是不遺餘力地提供協助，但很不幸賴總統的出訪在中國打壓下未能成行。

針對總統特使人選，陳明祺說，不是他授權發言的範圍內，等到適當時機，就會向外界公布。