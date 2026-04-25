綠推進國安法肉搏戰將開打 藍批牽制言論不容濫權

行政院推動「國家安全法」修正，引發破壞言論自由及無罪推定原則，恐淪政治操作工具等疑慮；立院內政委員會在經過詢答及公聽會後，下周正式進入逐條審查朝野攻防。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，國安一定要顧，但法律不能讓權力無限上綱，國民黨團一定會提出修正。民進黨籍排案召委李柏毅說，盼盡快完成修法，並呼籲在野黨不要在三讀前才提出未經討論的「再修正動議」，踐踏所有人的努力。

行政院會去年12月18日通過國家安全法修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區等對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權；經內政部會商法務部、大陸委員會及相關機關認定違反規定者，將處10萬元以上，100萬元以下罰鍰。在野立委要求3月底前開兩場公聽會，會中專家學者持正反立場。

下周內政委員會再排審國安法，林沛祥表示，國民黨團的立場很清楚，國家安全一定要顧，但法律不能寫成一張無限上綱的空白支票，「政院版本最大的問題，是定義不夠清楚、權力過度集中，卻缺乏足夠的監督與救濟機制。」

林沛祥強調，黨團會在委員會提出具體修正，包括明確構成要件、強化司法監督，讓國安真正被保護，而不是變成一把可以被濫用的工具。

國民黨立委王鴻薇說，「數位中介法」在國安法裡借屍還魂，授權行政單位，若認定是假訊息，最嚴重可封網，箝制網路言論自由，給予行政機關太大的處分權。當中也有定義模糊的問題，像是何謂「鼓吹戰爭」，民進黨立委沈伯洋說過，飛彈飛過來就更容易募款，這種言論算不算鼓吹戰爭？青鳥如「閩南狼」的歌曲若有提到打仗之類的，算不算鼓吹戰爭？

李柏毅表示，本次修法主要爭議集中在「鼓吹戰爭言論」限制，面對中國日趨加大的滲透與政治宣傳，我國必須積極應對此一問題。兩次公聽會的正反雙方基本上都不是「完全反對」，而是對於限制的方式與界限有所出入，因此希望可在審查期間充分討論，研議出合理、可行並且是實務上可運作的機制。

「國安法的修法有其急迫性，所以我們自然期待能盡快完成修法三讀。」李柏毅強調，中國對台灣的滲透、攻擊是逐漸加大，從AI假訊息、網路社群散布恐慌，到直接在台灣發展組織吸收間諜，不過修法要快也要修的好，一方面必須理解並解決學界、實務界的疑慮，另一方面也必須堅持國安法在修法後要能解決目前的困境。

李柏毅也喊話在野黨，表示如有任何有建設性的意見，請在逐條審查時提出，而不是最後在三讀前提出一個沒有人看過、未經討論的「再修正動議」，踐踏所有人的努力。