創黨元老過世1年還被催繳黨費 朱蕙蓉批民眾黨「滾動式黨紀」

公視前董事徐瑞希回復民眾黨籍爭議延燒，民眾黨創黨元老朱蕙蓉昨指出，她去年11月宣布退黨，丈夫2025年4月離世，卻在今年初收到簡訊催促丈夫去繳納黨費。她質疑，民眾黨對於退黨與除名的標準不一，形同「滾動式黨紀」。

朱蕙蓉說，她在2023年在柯文哲競選總部擔任志工時，才發現自己身披「創黨黨員」的身分，是創黨004號，005號則是她丈夫。不過黨員編號沒有任何實質意義，沒開過會、逢年過節沒收過水果、禮盒，她還曾向柯文哲吐槽：「認識這麼多年，你連杯咖啡、一個便當都沒請過我。」柯在電話那頭支吾連稱改天。

朱蕙蓉說，徐瑞希曾於2024年8月在臉書宣布退黨，但因未完成正式程序，後續提告並獲判勝訴，主張臉書退黨不算數。她自己去年11月底曾透過臉書宣布退黨，此前也曾嘗試在官方網站尋找「退黨申請書」，卻有找沒有到，發文後也未接獲任何電話或簡訊確認，質疑民眾黨對於退黨與除名的標準不一，形同「滾動式黨紀」。

朱蕙蓉說，最令她難以接受的是，丈夫於2025年4月過世後，民眾黨還送來花籃，原以為丈夫的黨籍應已自動除名，她卻在2026年初發現丈夫手機收到黨部簡訊，內容要求驗證個資並繳黨費，難怪外界總要把「一人政黨」的標籤貼在前主席身上，「這種管理素質，最終害到的還是你們口中那位阿北。」