川習會預定5月中登場 外交部政務次長坦承憂「台灣被擺上菜單」

外交部政務次長吳志中24日接受彭博新聞英文專訪時表示，擔心美國總統川普與中國國家主席習近平會晤時，可能在台灣議題上作出讓步，台灣正努力避免這種情況發生。

川普原定3月底訪問北京與習近平舉行峰會，但因伊朗戰爭以及需留在華府而延後，現預計改於5月14日至15日舉行。外界普遍預期，會談將涵蓋多項商業交易與採購承諾。吳志中說：「我們最害怕的，就是把台灣擺上習近平與川普總統談判的菜單上。」並表示：「我們擔心，也需要避免這件事發生。」

台灣在習近平的優先事項中占有重要位置，習近平可能在「川習會」中敦促川普同意改變台灣地位，例如反對台獨。若美方作出口頭確認或正式調整政策，將被視為北京的一大勝利。被問及美國是否已向台北保證相關措辭不會改變時，吳志中表示：「沒有任何事情是100%確定的。」

一名白宮官員表示，川普預期此次訪中行程將非常正面，並指出政府對台關係的立場，即所謂「一中政策」，並未改變。中國外交部在非上班時間未回應詢問。

吳志中表示，台灣正尋求擴大與美國的共同利益，並以半導體產業及台灣對美大量投資作為他樂觀的主要原因。他說：「我們共享的國家利益越多，我認為我們就越能安心，不會被擺上談判桌。」並補充：「目前而言，我們感到安心。」

知情人士表示，儘管川普通常對習近平態度友善，但他身邊有多名對中國立場強硬的顧問，過去也曾介入相關決策，例如在是否允許中國購買輝達Blackwell先進晶片的內部討論中。

知情人士也指出，台美互動整體正面，但仍無法從白宮獲得明確保證，掌握北京峰會將討論或達成哪些具體內容。川普的幕僚並不知道，也不會假裝知道「川習會」將如何發展，這在一定程度上加深了持續存在的疑慮。

美國官員對相關問題採取迴避態度，並表示會談將聚焦於貿易與投資議題。他們希望將北京之行重點放在確保取得關鍵礦產與稀土資源，而中國去年曾透過大規模出口管制中斷相關供應。

對北京而言，另一項關鍵成果將是限制美國對台軍售。川普在習近平施壓後延後一項對台軍售案，並表示他「正在與對方討論此事」，且「很快就會做出決定」，此番言論令華府與台北部分官員，以及美國國會議員感到警惕。不過，知情人士認為，此次暫停屬於暫時性措施，該軍售案可能會在5月峰會後推進。