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立院三讀 電影、球賽、演唱會免娛樂稅

聯合報／ 記者劉懿萱楊正海林佳彣／連線報導

為帶動藝文、運動等產業發展，立法院昨三讀修正通過娛樂稅法，未來電影演唱會、藝文表演、球賽等項目將不用再課徵娛樂稅；但舞廳、舞場、高爾夫球場等仍必須課稅，並增訂授權地方政府可視產業發展、財政狀況，經當地民意機關通過後停徵。

台北市長蔣萬安昨表示，很高興看到中央還有立法院順利通過修法，只要新法上路，北市就會針對電影、演唱會還有各項運動賽事停徵娛樂稅，希望能帶動相關演唱會經濟的發展與提升。

現行娛樂稅法規定電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會、戲劇、音樂演奏、各種競技比賽、舞廳或舞場、高爾夫球場等須徵娛樂稅。電影課徵娛樂稅最高不得超過百分之六十、演唱會百分之三十，競技比賽百分之十、高爾夫球場百分之廿、舞廳百分之百及其他百分之五十等。

三讀通過條文，刪除電影、藝文表演及競技活動等課徵項目，保留舞廳、舞場、高爾夫球場及其他經財政部公告者，且增訂可由地方政府視產業發展、財政狀況，經當地民意機關通過，停徵娛樂稅項目。此外，三讀條文調降部分娛樂稅，舞廳、舞場娛樂稅最高不得超過百分之五十、其他提供娛樂設施者降至百分之廿五，高爾夫球場則維持百分之廿。

國民黨立委張智倫說，感謝朝野立委一同支持娛樂稅法修正，他期待未來業者將免徵娛樂稅反映在票價、服務上，讓消費者受惠。民進黨立委林楚茵表示，八十四年舊制度終於走入歷史，未來看電影、展覽、看球賽都不會課稅，讓全民文化運動不再是奢侈行為。

民眾黨立委劉書彬說，娛樂稅修法核心是「還利於民」，且授權地方視需求停徵，讓地方更有彈性爭取國際巨星、大型賽事。

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