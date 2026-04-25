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陳駿季：發芽馬鈴薯 由業者逐顆檢查

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北報導
立法院厚生會昨舉行會長交接典禮，立法院長韓國瑜（右一）、行政院長卓榮泰（左一）等人出席。面對進口發芽馬鈴薯爭議，卓榮泰說，政府只會把乾淨、漂亮、健康的食品送到國內。記者蘇健忠／攝影
立法院厚生會昨舉行會長交接典禮，立法院長韓國瑜（右一）、行政院長卓榮泰（左一）等人出席。面對進口發芽馬鈴薯爭議，卓榮泰說，政府只會把乾淨、漂亮、健康的食品送到國內。記者蘇健忠／攝影

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台，引發食安疑慮，行政院長卓榮泰宣稱會「逐顆檢查」。農業部長陳駿季昨日赴立法院受訪表示，若邊境海關抽查發現發芽的馬鈴薯，經業者提出「改善計畫書」，農業部同意後，就會送到指定加工廠逐顆檢查。

陳駿季強調，業者在農業部的監督下，根據相關作業流程檢查，通過就會發合格檢疫證；所以從海關封櫃後到加工廠指定的地點，都還是在邊境檢查的一環，取得檢疫合格證後，才能夠進入加工生產鏈。

國民黨立委翁曉玲昨日在立法院質詢問，修改發芽馬鈴薯檢疫標準一事，是否有公告社會大眾，讓產業知道此事？陳駿季說，任何法規的公告一定有預告，再經過公告的程序，預告期可能要查一下。

翁曉玲質疑，首次說要修改檢疫標準時，說預告時間是六十天，但公告剛出去沒幾天，立刻撤回並改為十四天。陳駿季表示，整個預告最長是六十天，最短可以到七天。馬鈴薯發芽不會對國人食安造成影響，我方對於檢疫與檢驗沒有任何改變。

翁曉玲問，若未來立法院認為現在檢疫標準太低而要修法，農業部會照辦嗎？陳駿季說，全世界只有台灣在做馬鈴薯芽體的檢查，其他國家都沒有針對芽體檢查，檢疫一定是雙邊在做裁判，一定要符合國際規範。

國民黨立委徐巧芯昨說，卓榮泰突然變身「逐顆」工程師，稱整箱馬鈴薯逐顆檢驗，但根本不可能，還被自己官員打臉，因為衛福部對進口馬鈴薯抽驗農藥、龍葵鹼的比率只有百分之二，沒有辦法解決大家的問題。

馬鈴薯 陳駿季 卓榮泰 韓國瑜 食安

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