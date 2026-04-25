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立院5月19日表決總統彈劾案 藍甲動、綠拒投

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋／台北報導

立法院朝野各黨團達成共識，同意在賴清德總統就職滿兩周年前一天的五月十九日，進行賴總統彈劾案記名投票表決，門檻為全體立委三分之二票數。國民黨團早在上周就已發出甲級動員令，將進場投票；民進黨團幹事長莊瑞雄則批評，國民黨搞政治鬧劇，「我們不奉陪」，五月十九日不會進場投票。

在野黨發起彈劾賴總統，起因為立法院去年十一月通過的「財政收支劃分法」修正案，因行政院長卓榮泰拒絕副署且總統未公布法律，引發國民黨與民眾黨反擊。

在野黨批評，總統府與行政院聯手透過「不副署、不公布」的手段，沒收立法權，並將賴總統比作袁世凱稱帝，指控賴總統利用違憲手段破壞民主法治，以及權力分立原則。

在野黨於是在去年底宣布啟動彈劾程序，並在去年十二月廿六日以人數優勢，表決通過彈劾案時程表。彈劾案已在一月十四、十五日完成兩場公聽會，聽取社會公正人士意見；並在一月廿一、廿二日進行第一次全院委員會審查，邀請被彈劾人賴總統列席說明，但賴總統並未出席。

立院接下來將在四月廿七日再召開聽證會，邀請專家陳述意見；五月十三、十四日將進行第二次全院委員會審查，再次邀請被彈劾人賴總統列席說明；最終在五月十九日進行記名投票表決。

此外，賴總統原定出訪非洲友邦史瓦帝尼，受中國大陸干預暫緩，民進黨立院黨團昨天在立法院會提案，譴責中華人民共和國的粗暴行為，希望立法院會做成決議，另也呼籲國際民主夥伴，正視中國對他國實施經濟與外交脅迫行為，全案逕付二讀交付協商。

彈劾案 賴清德 立法院

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