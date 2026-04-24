台灣交流遇阻已有多例 學者指非洲依賴大陸壓力大

近期非洲數國出現對台灣不友善舉措，除了總統賴清德出訪受阻，也有參與國際會議到教育、文化交流遇到障礙的案例。法國學者說，依賴中國的國家背負壓力，但台灣可低調務實尋求互動空間。

賴總統原訂22日啟程前往非洲友邦史瓦帝尼，但因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加取消專機飛航許可，行程暫緩。總統府秘書長潘孟安說，實際原因是中國當局以經濟脅迫等手段強力施壓。

數月來，已發生數起非洲國家對台灣不友善舉動的案例。今年3月，主辦世界貿易組織（WTO）部長會議的喀麥隆在台灣代表團簽證國籍欄以矮化名稱標示，台灣首次被迫缺席。

即使在不涉政治敏感性的文化和教育領域，也有跡可循。

本週稍早，塞內加爾首都達卡（Dakar）市政府公告開放大眾申請台北市提供的獎學金，隔天又改稱公告有誤因此「無效」，還在聲明中突兀重申塞內加爾與中華人民共和國的外交關係。

去年11月，台灣導演曹仕翰作品「南方時光」原本入圍摩洛哥馬拉喀什國際影展（FIFM），臨行前突然遭除名，摩洛哥政府也不核發簽證和放映許可，原因不明。

法國智庫「亞洲中心」（Asia Centre）研究員高敬文（Jean-Pierre Cabestan）接受中央社訪問指出，非洲國家受限於對中國的結構性依賴，確實承受壓力。

他說，「我們不清楚是（中方）直接施壓，還是他們（指非洲國家）自己做出決定」，但那些在經濟、外交上仰賴中國的國家都意識到，涉及台灣議題必須謹慎。

以台灣被迫缺席WTO部長會議為例，高敬文表示，台灣是以「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」加入WTO，「這就是官方名稱，也應該使用這個名稱」，然而喀麥隆捨此不用，「令人難以置信」。

他認為，由此可見，「北京竭盡所能要將台灣納入中國」，對台施壓力道顯然比以往更大。

但高敬文也說，台灣在非洲仍可低調務實找到發展空間，尤其是在較民主的國家。

台灣在非洲僅有史瓦帝尼一個邦交國，也只在少數國家設立代表處或辦事處，但仍致力以合作為導向，在人才培育、農業、資訊安全、媒體交流等方面與其他非洲國家「廣結善緣」。

舉例來說，財團法人國際合作發展基金會與史瓦帝尼、索馬利蘭和坦尚尼亞有常態合作計畫，另在烏干達、肯亞派遣短期志工，並與非營利組織「亞蔬－世界蔬菜中心」合作協助非洲國家提升蔬菜生產能力。

此外，外交部近期邀請奈及利亞記者團訪台，與媒體交流分享面對假訊息和詐騙的經驗。