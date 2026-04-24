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公部門禁用高德地圖 國發會：有信心做出更好的APP

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
國民黨立委廖偉翔今於院會質詢行政院長卓榮泰（右）及國發會主委葉俊顯（左）。圖／取自國會頻道
國民黨立委廖偉翔今於院會質詢行政院長卓榮泰（右）及國發會主委葉俊顯（左）。圖／取自國會頻道

國民黨立委廖偉翔今日在立法院院會質詢時指出，政府既已將中國大陸「高德地圖」列為「危害國家資通安全產品」，是否有信心做出比高德更好的APP嗎？對此，國發會主委葉俊顯答詢表示，有信心。

廖偉翔質詢指出，高德地圖整合AI紅綠燈辨識、智慧導航與街景建模等功能，不少網友認為「技術成熟、使用體驗良好」，因此在台灣仍有不少使用者。行政院基於資訊安全與國家安全考量，禁止公部門及國軍使用，有信心做出比高德好的產品嗎？

卓榮泰答詢，AI新十大建設之中有十個項目，其中最頂端那一項就是加強軟體登峰，必須把軟體做得更好。他現在無法馬上說，但一定會做出一個類似高德地圖的APP；而且像地圖的APP，現在就有其他可以安全使用的廠牌。

廖偉翔表示，民眾期待的是更便利、好用的選擇，而非僅止於限制措施；若缺乏功能完善、操作順暢的國產App作為替代，勢必影響民眾日常生活的便利性與使用意願。行政院應善用AI新十大建設的龐大資源，加速開發具備高精度圖資、智慧導航及AI應用的國產地圖系統，甚至打造超越「高德地圖」的產品。

葉俊顯回答，有關App研發這部分，屬於AI軟體產業登峰這一塊，這跟全民智慧生活圈是連結在一起的，數發部會全力來開發很多App軟體。廖偉翔追問，有信心做出超越高德地圖的App嗎？葉俊顯說，有信心做得比高德地圖更好，經濟部也會跟數發部一起來協調。

立法院 國民黨 中國大陸

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