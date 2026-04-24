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美國指責中國阻撓賴總統出訪 林佳龍誠摯感謝

中央社／ 台北24日電

外交部今天表示，美國行政部門及國會近日接連就總統賴清德原定出訪史瓦帝尼受阻表達關切，並敦促中國停止對台施壓，部長林佳龍對美國各界及理念相近夥伴持續聲援台灣表達歡迎與感謝，重申台灣有權與友邦及國際夥伴進行正常外交互動。

外交部下午發布新聞稿指出，對美方即時發聲、明確支持台灣，並就中國施壓非洲國家以干擾台灣高層出訪的行徑予以指責，表達誠摯感謝。

外交部提到，美國國務院發言人已於第一時間回應表達關切，指出相關國家是在中國指使下行動，干擾台灣官員例行出訪的安全與尊嚴；並強調相關國家在所負責的飛航情報區內管理國際空域，其範圍遠超過其領土上空的主權空域，這項管理責任的唯一目的在於確保航空安全，而非做為北京的政治工具。

外交部說明，美方並指出，這是北京持續對台灣及其全球支持者進行恫嚇的又一例證，並濫用國際民航體系，威脅國際和平與繁榮；美國並敦促北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓，應轉而進行有意義的對話；美國在台協會台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）近日也再次重申美國國務院上述立場。

美國國會方面，外交部表示，聯邦參、眾兩院關鍵委員會領袖等跨黨派議員也積極為台灣發聲。美國聯邦參議院共和黨籍外交委員會主席里契（Jim Risch）指出，美國不應容許中國將此類行為常態化；聯邦參議院撥款委員會民主黨首席議員默克利（JeffMerkley）強調，支持台灣的民主就必須堅定反對北京的脅迫與霸凌行徑。

外交部說明，聯邦眾議院共和黨籍外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）也譴責中國霸凌美國的緊密夥伴，並表示將與台灣並肩反制此類公然威脅，另包括聯邦參議院共和黨籍外委會「非洲」小組主席克魯茲（Ted Cruz）、共和黨籍「亞太」小組主席芮基茲（Pete Ricketts）、共和黨籍「西半球跨國犯罪、民主人權事務」小組主席柯蒂斯（John Curtis）、共和黨籍軍事委員會「海權」小組主席史考特（RickScott），以及聯邦眾議院共和黨籍「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與共和黨籍「中國」特別委員會主席穆勒納爾（JohnMoolenaar）等，兩院多位重要議員也都公開表達關切。

林佳龍對美國各界及理念相近夥伴持續聲援台灣表達歡迎與感謝，並重申中華民國台灣是主權獨立國家，有權與友邦及國際夥伴進行正常外交互動。

外交部嚴正譴責中國以政治手段干擾國際民航運作及台灣與各國正當外交往來，並將持續與美國行政部門、國會及理念相近夥伴保持密切互動，共同維護國際民航安全及台海與印太區域的和平、穩定與繁榮。

北京 美方 美國在台協會

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