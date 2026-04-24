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沒有對手！入黨僅兩年半的黃捷將成下屆民進黨高市黨部主委

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市黨部主委今天截止登記，立委黃捷確定同額參選，沒有其他競爭對手。圖／黃捷服務處提供
高雄市黨部主委今天截止登記，立委黃捷確定同額參選，沒有其他競爭對手。圖／黃捷服務處提供

民進黨高市黨部主委兩年改選一次，有別於前兩屆競爭激烈，考量黨內派系平衡，高雄市長陳其邁支持立委黃捷參選下屆黨部主委。登記作業今天下午5時結束，高市黨部證實，此次僅黃捷一人登記，沒有其他競爭對手。黃捷將成為高雄市黨部第一位女性主委，由湧言會繼續主導高市黨部。

黃捷表示，高雄市黨部主委今天截止登記，確認同額競選，從高雄、台北和新北，三都女力黨部主委攜手迎戰2026，一起守護台灣！

黃捷21日在高雄市議長康裕成，黃秋媖、李雅慧、黃飛鳳、鄭孟洳、湯詠瑜、陳慧文、李雨庭等議員陪同下登記參選，主打「女力集結」，聲勢浩大。

回顧黃捷參政資歷，她在2018年代表時代力量當選第三屆高雄市議員，退出時代力量，後，2023年由陳其邁擔任介紹人下加入民進黨。2024年，前立委趙天麟因緋聞事件退出選舉，黃捷在陳其邁強力助選下順利當選，成功從鳳山區議員成為前新苓選區立委。

今年33歲的黃捷加入民進黨僅兩年半，即將成為高雄市黨部主委首位女性主委。針對未來黨務運作，黃捷曾表示，她的首要任務是全力輔選立委賴瑞隆接棒當選下屆高雄市長，並力拚高雄市議會34+3席議員過半，以及民進黨籍里長都能當選，延續陳其邁市長高滿意度的執政榮光。

民進黨 康裕成 高雄

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