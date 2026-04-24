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安防展聚焦關鍵設施 蕭副總統：強化社會整體韌性

中央社／ 台北24日電

副總統蕭美琴今天表示，參觀台北國際安全科技應用博覽會，看見台灣在安防、防災及公共安全科技的整體進展，令人振奮。她並說，面對氣候變遷與各種複合型挑戰，政府會持續與民間攜手合作，強化社會整體韌性，為更安全的未來做好準備。

副總統蕭美琴上午前往南港展覽館參觀「Secutech2026第27屆台北國際安全科技應用博覽會」，肯定展會呼應國家政策，展現推動全社會防衛韌性的具體成果。

總統府指出，副總統依序參觀品睿通訊公司、關鍵基礎設施安全科技應用區、利凌企業公司、幸福建築主題館、淨零永續ESG整體解決方案主題館、防災韌性大聯盟主題館、次世代通訊科技應用館等展區，深入了解智慧安防、AIoT、防火安全、門禁控制及多元產業應用等前瞻技術發展。

副總統今天在臉書發文表示，參觀「台北國際安全科技應用博覽會」，看見台灣在安防、防災與公共安全科技上的整體進展，令人振奮。

她說，從智慧安控到AI影像分析，台灣自主研發的軟硬體已走向國際，結合雲端與AI模型，即時偵測與追蹤風險。透過交通運輸與人流管理的情境演練，讓應變能夠提前部署，在大型活動與高密度人流情境中，成為維護公共安全的重要後盾，讓決策更即時、更精準。

蕭副總統表示，同時，從健康建築、循環建材到農業、消防與防洪防災科技，台灣正將安全、永續與韌性整合推進；在通訊與資安領域，也以AI防詐與個資保護守護數位安全。面對氣候變遷與各種複合型挑戰，政府會持續與民間攜手合作，強化社會整體韌性，為更安全的未來做好準備。

總統府指出，這屆博覽會以「關鍵基礎設施安全防護」為年度旗艦主題，涵蓋能源、水資源、通訊傳播、交通、金融、緊急救援、醫療、政府機關、產業設施等9大關鍵領域，不僅展現產業創新能量，更發揮連結政策與實踐的平台功能。

蕭美琴 氣候變遷

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