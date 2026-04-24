綠委揭甲苯價格漲3倍 卓榮泰：會請法務部主動追查

美伊戰事衝擊全球原料供應、物價，行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。民進黨立委陳素月說，甲苯價格上漲3倍，中小企業面臨原物料上漲衝擊。卓榮泰說，沒有掌握到此訊息，不論是不法哄抬、囤積或聯合壟斷行為，會請法務部主動調查。

卓榮泰今日在立院備詢時表示，行政院從2月底開始成立了因應中東情勢衝突的民生安定專案小組會議，每周都會開會。每周三有物價穩定小組，周五還要聽中油來核算下周油價是否要做調適，這是固定的。要讓整個產業，物價能夠穩定，民生能夠安定。

卓榮泰說，包括塑膠袋、醫材、農業包材等，在原料源頭較欠缺時，也啟動四輕原料的生產，生產後交給中下游做製品，現已有5千噸的原料能夠產生出12.5億個塑膠袋。

卓榮泰說，對於產業，從大宗運輸企業，從計程車、大客車還有國內航空、國內船舶交通，也做了全面性補貼政策。油價跟電價的穩定，那是包括民生、產業都受惠到整個物價穩定、調整的過程。

經濟部長龔明鑫說，韌性條例的部分，經濟部編了460億元，那本來就是給傳統產業跟中小企業用的，所以不管是升級轉型、融資貸款的利息補助，或是多元市場的開拓，那都持續在做，現在收的案件已經好幾千件。

龔明鑫說，也組織了競爭力輔導團，現有4千多家在輔導當中，已有些完成，這部分持續在做。公務預算也還有100億的「中小微多元振興方案」。卓榮泰每年都會給經濟部100億，協助中小企業。

民進黨立委陳素月說，她最近拜訪中小企業，反映的原物料漲幅非常高，其中一項是甲苯，從每公秉4000元漲到現在每公秉要1萬5000 元，等於漲了3倍。中小企業面臨的原物料上漲衝擊，行政院是否考慮稅賦減免，減輕負擔？

龔明鑫表示，現在油價當然是累積起來大概漲了70%至90%之間，如果最大幅度漲到這樣子，那也是反映，但有平穩措施，理論上是不應該漲那麼多。現在油價大概只有反映10%到20%而已，如果有發現不合理的案例，也許讓經濟部知道一下，來了解到底出了什麼問題。

卓榮泰說，陳素月提到甲苯漲價，政院是沒有掌握到此訊息。他會請法務部、公平會主動去追查，不論是不法哄抬、囤積或聯合壟斷行為，會請法務部主動調查。因為目前掌握來看，不應該有如此高的漲價幅度，有20%、30%也許短時間內還可以忍受，盡量壓低，但這種幅度真的是太不合理。