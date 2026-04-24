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台美ART進度可能重談？龔明鑫：美方尚未行政公告

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院下午進行第11屆第5會期第8次會議經濟組的質詢，行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）備答詢。記者許正宏／攝影
立法院下午進行第11屆第5會期第8次會議經濟組的質詢，行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）備答詢。記者許正宏／攝影

國民黨立委翁曉玲今日在立法院質詢，關注台美對等貿易協定（ART）是否可能重談？經濟部長龔明鑫說，基本上已經談好了，該結果為雙方同意，現在是在法律基礎的重建，不是在結果的部分。

翁曉玲今日質詢，批台美ART「喪權辱國」，美國高度介入和干預我國貿易關稅治理主權，甚至要求放棄原有更嚴格的商品檢驗標準，幾乎以美國的標準為標準，大幅放寬美國進口商品的檢疫標準，從發芽馬鈴薯事件發現，台美ART果真是喪權辱國的協定。農業部長陳駿季反駁，「委員，你講這句話我沒辦法接受，我們所有的標準是維持一致⋯⋯」翁直接打斷，關注台美投資備忘錄（MOU），並詢問完整內容。

龔明鑫表示，對美國來講，我國是全世界最大的順差國。MOU內容還沒有公布，事實清單（Fact Sheet）公布了，等於是簡易對外說明。翁曉玲追問，為何還沒有公布，是因為美國沒有完成程序嗎？龔回應，因為美國要公告以後才完成程序，到目前為止還沒有做行政上的公告，台美已經談定了，但美國還沒有做行政上的公告。

翁曉玲問，台美ART的內部程序，美國完成了嗎？龔明鑫表示，ART的法律依據是國際緊急經濟權力法（IEEPA），因為美國最高法院說那已經超出總統的職權，所以現在在重建法律依據，雙方也持續保持聯絡，希望原來談好的結果可以鞏固住，目前來講是大家都同意說結果談定了以後就不要變，但法律重建可能要一點時間。

翁曉玲說，不會把台美ART和MOU送到立法院來進行審查？龔明鑫說，確定以後就會送立法院。翁追問是否重新展開談判？龔回，基本上已經談好了，那個結果是雙方都已經同意，現在是在法律基礎的重建，不是在結果的部分。

翁曉玲提醒，經濟部一直沒有提出清楚的產業衝擊影響評估報告，行政院官網上寫得非常簡略，完全沒有重點，也不夠深入。經濟部和農業部是否可以補齊資料，提出更深入的報告？龔明鑫表示，當初的設想是，等到雙方談定後要送到立法院，屆時會提供完整資料。

美國 立法院 國民黨

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