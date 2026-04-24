會面谷立言！盧秀燕曝台美聯手將打造台灣下一個「護國神山」

台中市長盧秀燕昨和美國AIT處長谷立言會面，今自曝，兩人討論發展無人機及無人載具產業，無人機需要航太、半導體晶片、光學及精密機械等4大產業供應鏈本來就以台中為主，美國是買方，台中是賣方，雙方合作發展下一個護國神山產業。

盧秀燕今天出席西屯區協和里市民活動中心啟用典禮，她會後受訪時表示，她跟谷立言是很要好的朋友，兩人昨天特別聊到要發展無人機及無人載具的產業，由於全世界不管是軍用或商用，這二個產業的需求非常大，也因此雙方要共同打造台灣下一個「護國神山」，繼晶片半導體之後，下一個台灣的護國神山產業就是無人機及無人載具產業。

盧秀燕認為，台中是領航城市，因為無人機需要航太、半導體晶片、光學及精密機械等工業機組，這四大產業本來就以台中為主，這四大產業可構成無人機及無人載具的產業，因此，昨天他們二人有做更多的討論跟合作。

至於為何要談合作？盧秀燕表示，因為全世界無人機主要的技術在美國，台中有研發跟生產製造，美方會給我們生產技術及規格，有很大的買方市場，台中可以研發生產製造、是賣方，大家互相合作來發展下一個護國神山產業，就是無人機及無人載具，而且以台中為領航城市，發展中部的產業。