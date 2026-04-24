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不請卓榮泰備詢...翁曉玲痛罵：違法違憲 你沒資格上台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。輪國民黨立委翁曉玲質詢時，並未請卓榮泰上台備詢。她表示，賴清德總統和卓榮泰治國這兩年來，毀憲亂政的事蹟罄竹難書，違法違憲、不適任的院長，不配上台接受備詢。圖／取自立法院議事直播
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。輪國民黨立委翁曉玲質詢時，並未請卓榮泰上台備詢。她表示，賴清德總統和卓榮泰治國這兩年來，毀憲亂政的事蹟罄竹難書，違法違憲、不適任的院長，不配上台接受備詢。圖／取自立法院議事直播

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。輪國民黨立委翁曉玲質詢時，並未請卓榮泰上台備詢。她表示，賴清德總統和卓榮泰治國這兩年來，毀憲亂政的事蹟罄竹難書，違法違憲、不適任的院長，不配上台接受備詢。

翁曉玲今日質詢，並未請卓榮泰上台備詢，開頭就批卓榮泰知法玩法，賴清德和卓榮泰治國這兩年來，違法違憲、毀憲亂政的事蹟罄竹難書。卓榮泰的所作所為不只是騙而已，她認為「壞透了」。

翁曉玲說，卓榮泰上任以來，對於立法院通過的法律案和預算案，提出了8次覆議，屢戰屢敗，創下我國憲政史上單一行政院長提起最多覆議和覆議失敗的記錄。像卓榮泰這種不斷被立法院打臉，卻還厚著臉皮不動如山、拒不下台、沒有政治擔當的行政院長，全世界大概是絕無僅有。

翁曉玲說，卓榮泰還變本加厲，與賴清德兩人沆瀣一氣，公然對抗立法權，霸凌多數民主，做了全世界民主法治國家連想都不敢想的事情，就是沒收立法權，拒絕依法行政。全世界除了獨裁國家之外，沒有哪個國家的閣揆敢把行政、立法、司法三權一把抓。卓榮泰囂張跋扈，敢大言不慚地解釋法律是合憲還是違憲，可以選擇性地遵守、副署法律，選擇性地編列預算，選擇性地給立委資料。該提名的不提名，該公布的人事案不公布。有如此全能的行政院長三位一體，還需要立委、大法官嗎？

翁曉玲說，賴清德、卓榮泰乾脆模仿清末皇帝頒布的「欽定憲法大綱」，自己頒布「賴定憲法大綱」，上面寫：凡法律與預算，雖經立法院三讀通過，但未經賴皇、卓揆同意、批准公告者，不能施行，施行者視為無效。

翁曉玲說，立法院長韓國瑜好心提建言，說要化解僵局，但賴清德、卓榮泰有心要化解嗎，不斷製造憲政衝突、憲政僵局，就連最基本的守憲守法、公布法律的憲政義務都做不到，滿腦子對付在野黨，刻薄非綠選民，刻薄非綠縣市，激化仇恨情緒。她根本不相信會改邪歸正。

翁曉玲說，韓國瑜是慈悲為懷，願意給機會，但她身為法律人，不會接受這種踐踏代議民主、破壞權力分立、藐視國會的行政院長。在卓榮泰完成依法依憲的憲政法律義務之前，也就是要副署法律、編列軍人加給預算，還有提名NCC委員等人事案之前，她不屑與這種尸位素餐、只會耍嘴皮、強詞奪理的行政院長進行對話、詢答。違法違憲、不適任的院長，不配上台備詢。爾後的質詢，她只會請教專業的部會首長。

立法院 國民黨 賴清德

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