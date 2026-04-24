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前分局長涉長期收賄 監院糾正高公局機制失靈

中央社／ 台北24日電

交通部高公局前分局長賴榮俊3月因涉長期收賄等，遭監察院全票通過彈劾，監察院日前也通過糾正高公局機制失靈。查案監委蔡崇義今天透過新聞稿指出，高公局內部採購與監督機制形同虛設，案發後更准其復職，嚴重打擊政府廉潔信譽。

彰化地檢署在民國111年間，查出賴榮俊涉嫌向營造業者收賄，依違背職務收賄等罪將他起訴；交通部並註銷賴榮俊於104年獲選模範公務員資格。監察院3月以賴榮俊收受廠商賄賂共新台幣823萬元、洩漏採購秘密資訊、利用廠商派駐人員處理私人款項等違失情節重大，通過彈劾提案，將賴榮俊移送懲戒法院審理。

監委蔡崇義、王幼玲、葉宜津今天透過新聞稿指出，監察院14日也通過糾正高公局內部採購與監督機制形同虛設，且案發後讓賴榮俊復職，嚴重打擊政府廉潔信譽，要求高公局徹底檢討改善。

監委表示，高公局長期便宜行事，在工程契約中編列「工務作業費」，逕行要求得標廠商提供「派駐人員」進駐機關協助行政庶務，且明訂廠商人員不得拒絕機關指派，但此舉嚴重違反政府採購法區分採購性質的精神，讓廠商能在機關內部接觸機密，賴榮俊也利用此制度漏洞，將廠商派駐人員視為私人秘書，前後11次指示其攜帶包含匯款在內的現金前往銀行協助存匯，嚴重混淆公私分際，使機關內部監督機制形同虛設。

對於底價核定權力，監委也認為過度集中於首長一人。監委說，高公局各分局長期放任分局長擁有底價核定的絕對權力，未成立客觀獨立之「底價審議小組」進行實質審查，以致於賴榮俊隻手遮天，配合圍標廠商需求肆意洩漏及墊高底價，此案30件圍標案中，存有高達12件於減價後，決標金額竟與底價相同，另有多起精準命中底價98%以上的異常現象，顯見底價資訊遭嚴重外洩與操控。

監委提到，賴榮俊長期收賄，已經檢方起訴且事證明確，但高公局召開考績委員會時，竟以13票對1票之懸殊比例，決議僅予「一次記一大過」，未採免職處分，且後續高公局也消極不行使「先行停職」權限，反准賴榮俊復職，還安排擔任局本部「主任工程司」的簡任要職，這種「官官相護」的處置，嚴重打擊公務員士氣。

交通部 監察院 監院

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