綠委成立亞太女性問政聯盟 盼讓世界見證台灣女力

民進黨立委林楚茵今天成立「泛太平洋國會議員女性問政聯盟協會」與「亞洲國會議員女性問政聯盟」，她表示，希望建立更多國際連結，讓世界看見台灣，除肯定台灣的科技實力，也能見證強大的台灣女力。

林楚茵今天在立法院成立「泛太平洋國會議員女性問政聯盟協會」與「亞洲國會議員女性問政聯盟」，邀請友邦聖露西亞大使路易斯（Robert KennedyLewis）、貝里斯大使梅凱瑟（Katherine VanessaMeighan）、韓國駐台代理代表高尚郁（Koh Sang-wook）等駐台貴賓，以及跨黨派女性立委及外交部代表共襄盛舉。

兩大聯盟副會長陣容涵蓋朝野政黨，展現跨黨派女性立委的團結力量。「泛太平洋國會議員女性問政聯盟協會」副會長包含民進黨立委范雲、邱議瑩、羅美玲；「亞洲國會議員女性問政聯盟」副會長則有民進黨立委陳培瑜、黃捷、民眾黨立委劉書彬及國民黨立委張嘉郡。

林楚茵表示，聯盟力促將台灣高比率的女性參政優勢轉化為外交動能，組建跨黨派「Women Power 台灣國會隊」，藉此深化印太地區實質合作；特別是2026年太平洋島國論壇（PIF）將在友邦帛琉主辦，期盼聯盟的成立能進一步提升台灣女性國會議員的國際參與度與能見度。

林楚茵指出，台灣身為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，且女性在國會的參政比率已超過4成，這充分展現台灣在性別平權的道路上扎根極深、也走在最前端。

林楚茵表示，成立兩個聯盟是希望建立更多國際連結，讓世界看見台灣，除肯定台灣的科技實力，也能見證強大的台灣女力，期盼先從亞洲與泛太平洋出發，未來將影響力擴及更遠的地方。

針對總統賴清德近期受中國打壓無法順利出訪，林楚茵指出，中國的打壓不會讓台灣人屈服，身為從政女性，充滿堅毅的精神，要持續讓台灣被看見、被聽到、被了解。

梅凱瑟表示，台灣國會超過40%的女性參政比率，對貝里斯而言是非常高且值得追求的目標。女性在決策時往往能展現平衡與妥協的能力，找出中間的共同交集點，促使立法與規章能為未來世代提升生活品質。

代表立法院長韓國瑜出席的立法院顧問王全忠指出，本屆立法院女性委員比率達41.5%，這項引以為傲的民主成就，讓台灣在亞洲政治場域中充分發揮性別平權的典範影響力。