快訊

上月才被抓！「天兵搶匪」疑背百萬債務闖中信銀搶錢 警揭他荒謬計畫

北市東區分行驚傳持槍歹徒搶千萬 中信銀行回應了

去年3月就發現？台中銀勾詐團涉洗錢36億 金管會隔8個月才函報調查局

聽新聞
0:00 / 0:00

綠委成立亞太女性問政聯盟 盼讓世界見證台灣女力

中央社／ 台北24日電

民進黨立委林楚茵今天成立「泛太平洋國會議員女性問政聯盟協會」與「亞洲國會議員女性問政聯盟」，她表示，希望建立更多國際連結，讓世界看見台灣，除肯定台灣的科技實力，也能見證強大的台灣女力。

林楚茵今天在立法院成立「泛太平洋國會議員女性問政聯盟協會」與「亞洲國會議員女性問政聯盟」，邀請友邦聖露西亞大使路易斯（Robert KennedyLewis）、貝里斯大使梅凱瑟（Katherine VanessaMeighan）、韓國駐台代理代表高尚郁（Koh Sang-wook）等駐台貴賓，以及跨黨派女性立委及外交部代表共襄盛舉。

兩大聯盟副會長陣容涵蓋朝野政黨，展現跨黨派女性立委的團結力量。「泛太平洋國會議員女性問政聯盟協會」副會長包含民進黨立委范雲、邱議瑩、羅美玲；「亞洲國會議員女性問政聯盟」副會長則有民進黨立委陳培瑜、黃捷、民眾黨立委劉書彬及國民黨立委張嘉郡。

林楚茵表示，聯盟力促將台灣高比率的女性參政優勢轉化為外交動能，組建跨黨派「Women Power 台灣國會隊」，藉此深化印太地區實質合作；特別是2026年太平洋島國論壇（PIF）將在友邦帛琉主辦，期盼聯盟的成立能進一步提升台灣女性國會議員的國際參與度與能見度。

林楚茵指出，台灣身為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，且女性在國會的參政比率已超過4成，這充分展現台灣在性別平權的道路上扎根極深、也走在最前端。

林楚茵表示，成立兩個聯盟是希望建立更多國際連結，讓世界看見台灣，除肯定台灣的科技實力，也能見證強大的台灣女力，期盼先從亞洲與泛太平洋出發，未來將影響力擴及更遠的地方。

針對總統賴清德近期受中國打壓無法順利出訪，林楚茵指出，中國的打壓不會讓台灣人屈服，身為從政女性，充滿堅毅的精神，要持續讓台灣被看見、被聽到、被了解。

梅凱瑟表示，台灣國會超過40%的女性參政比率，對貝里斯而言是非常高且值得追求的目標。女性在決策時往往能展現平衡與妥協的能力，找出中間的共同交集點，促使立法與規章能為未來世代提升生活品質。

代表立法院長韓國瑜出席的立法院顧問王全忠指出，本屆立法院女性委員比率達41.5%，這項引以為傲的民主成就，讓台灣在亞洲政治場域中充分發揮性別平權的典範影響力。

立法院 韓國 民進黨

延伸閱讀

總統出訪受阻 民進黨團提案譴責中國打壓

軍購條例將協商 民進黨：國民黨別再照中國給的劇本演出

專訪／黃國昌：中選會4準委員被當肉票 民進黨政府專斷 削弱國會功能

賴總統出訪遭北京打壓 加國跨黨派參眾議員發聲挺台

相關新聞

沒有對手！入黨僅兩年半的黃捷將成下屆民進黨高市黨部主委

民進黨高市黨部主委兩年改選一次，有別於前兩屆競爭激烈，考量黨內派系平衡，高雄市長陳其邁支持立委黃捷參選下屆黨部主委。登記作業今天下午5時結束，高市黨部證實，此次僅黃捷一人登記，沒有其他競爭對手。黃捷將成為高雄市黨部第一位女性主委，由湧言會繼續主導高市黨部。

批卓榮泰「知法玩法、藐視法律」 翁曉玲拒讓卓上台備詢

立法院下午進行第11屆第5會期第8次會議經濟組的質詢，立委翁曉玲質詢時譴責行政院長卓榮泰，痛批卓榮泰「知法玩法、藐視法律」，並拒絕讓他上台備詢。

不請卓榮泰備詢...翁曉玲痛罵：違法違憲 你沒資格上台

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。輪國民黨立委翁曉玲質詢時，並未請卓榮泰上台備詢。她表示，賴清德總統和卓榮泰治國這兩年來，毀憲亂政的事蹟罄竹難書，違法違憲、不適任的院長，不配上台接受備詢。

會面谷立言！盧秀燕曝台美聯手將打造台灣下一個「護國神山」

台中市長盧秀燕昨和美國AIT處長谷立言會面，今自曝，兩人討論發展無人機及無人載具產業，無人機需要航太、半導體晶片、光學及精密機械等4大產業供應鏈本來就以台中為主，美國是買方，台中是賣方，雙方合作發展下一個護國神山產業。

【重磅快評】先禁再說？民進黨已成「民禁黨」

曾幾何時，民主進步黨不只是民眾嘲諷時形容的民主退步黨，由於經常性下達禁令，更讓「民進黨」成了「民禁黨」。從兩岸交流禁令、對大陸惠台政策的全面汙名化，到近期行政院針對公部門祭出的「高德地圖」禁用令，民進黨政府似乎陷入一種「先禁再說」的膝反射式治理。對大陸動輒以國安為名、行封閉之實，對美國卻顯現大開門戶的卑躬屈膝姿態，不僅是雙重標準，更暴露出對自身競爭力的集體焦慮。

公部門禁用高德地圖 國發會：有信心做出更好的APP

國民黨立委廖偉翔今日在立法院院會質詢時指出，政府既已將中國大陸「高德地圖」列為「危害國家資通安全產品」，是否有信心做出比高德更好的APP嗎？對此，國發會主委葉俊顯答詢表示，有信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。