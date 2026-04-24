快訊

打伊朗不挺惹怒川普…美國擬懲罰盟友 內部信率先點名這兩國

北市忠孝東路中信銀行傳搶劫！行員一度遭挾持 警制伏持槍惡徒

聽新聞
0:00 / 0:00

王婉諭：兒少工作證制不能兩套標準 政院應加速送案

中央社／ 台北24日電
時代力量黨主席王婉諭今天表示，草案採雙軌標準，對學校、補習班等規範明確，但對運動教練、家教卻都沒處理，不能有兩套標準，行政院應加速送案，讓制度明年上路。聯合報資料照片
時代力量黨主席王婉諭今天表示，草案採雙軌標準，對學校、補習班等規範明確，但對運動教練、家教卻都沒處理，不能有兩套標準，行政院應加速送案，讓制度明年上路。聯合報資料照片

衛福部預告修正兒少權法，首納兒少工作證制度。時代力量黨主席王婉諭今天表示，草案採雙軌標準，對學校、補習班等規範明確，但對運動教練、家教卻都沒處理，不能有兩套標準，行政院應加速送案，讓制度明年上路。

「兒童及少年福利與權益保障法」已15年未大修，衛福部21日預告修正草案，首次將「兒童及少年工作證」制度納入，未來只要從事會接觸18歲以下兒少工作者皆須申請。

王婉諭今天與小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進等跨黨派參選人，在立法院群賢樓前舉行記者會

王婉諭指出，時代力量推動「兒少工作證」制度超過2年，衛福部直到這週才在「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案中納入這項制度。但草案仍有漏洞，呼籲衛福部修正，並加速送交行政院審議，以利這會期完成修法。

王婉諭表示，衛福部版草案還未經行政院會通過，送進立院時程未知。草案採雙軌標準，對學校、補習班、兒福機構規範明確，違規有罰則；但對運動教練、家教、工作室、宗教帶隊人員，不論是查核、違規責任，還是工作證定期更新，都沒處理到。

王婉諭提到，澳洲從2000年就開始推動兒少工作證，已超過25年，只要接觸兒少的工作者，不分正職、兼職、志工，一律必須持證。台灣應向這些成熟制度看齊，兒少工作證不能有兩套標準，立法院這會期擬延會到8月底，行政院應加速送案，讓制度明年上路。

政院 記者會 行政院

延伸閱讀

恐「再添一把火」？教團憂兒少權法修法壓教權 衛福部：非僅針對校園

社工過失負刑責？ 衛福部長：比照「醫療法」故意或過失且違專業才負責

立院審離婚制度修法 莊瑞雄：開公聽會聆聽專家意見

贍養費修法擬刪「無過失」條件 政院性平處支持

相關新聞

遭爆被請到醫院「電人」？ 柯文哲駁斥：只是幫忙關心員工家人病況

民眾黨創黨主席柯文哲遭醫護人員爆料「病人家屬是前市長的員工，就把前市長請來電人？」柯今天說，是中央黨部員工的母親開刀，他白天行程多，晚上去就直接問護理師，「就這麼簡單，沒有什麼施壓」。

立法院三讀降娛樂稅 蔣萬安：2年前我就宣示停徵藝文產業娛樂稅

立法院會今天三讀修正通過「娛樂稅法」部分條文，刪除電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會、戲劇、音樂演奏，非職業性歌唱、舞蹈等表演，以及各種競技比賽的娛樂稅。台北市長蔣萬安下午受訪指出，希望帶動演唱會經濟。

批卓榮泰「知法玩法、藐視法律」 翁曉玲拒讓卓上台備詢

立法院下午進行第11屆第5會期第8次會議經濟組的質詢，立委翁曉玲質詢時譴責行政院長卓榮泰，痛批卓榮泰「知法玩法、藐視法律」，並拒絕讓他上台備詢。

彈劾賴清德總統投票日確定了 5月19日立院表決大戰

立法院朝野各黨團今天達成共識，同意在賴總統就職滿二周年前一天的5月19日上午10時，進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，門檻為全體立委三分之二票數。國民黨立院黨團早在上周就已發出甲級動員通知，預告將於5月19日將進行彈劾案投票；民進黨立委吳思瑤批評，國民黨提前近一個月發布動員令，是政治惡鬥超前部署。

不請卓榮泰備詢...翁曉玲痛罵：違法違憲 你沒資格上台

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。輪國民黨立委翁曉玲質詢時，並未請卓榮泰上台備詢。她表示，賴清德總統和卓榮泰治國這兩年來，毀憲亂政的事蹟罄竹難書，違法違憲、不適任的院長，不配上台接受備詢。

會面谷立言！盧秀燕曝台美聯手將打造台灣下一個「護國神山」

台中市長盧秀燕昨和美國AIT處長谷立言會面，今自曝，兩人討論發展無人機及無人載具產業，無人機需要航太、半導體晶片、光學及精密機械等4大產業供應鏈本來就以台中為主，美國是買方，台中是賣方，雙方合作發展下一個護國神山產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。