王婉諭：兒少工作證制不能兩套標準 政院應加速送案

衛福部預告修正兒少權法，首納兒少工作證制度。時代力量黨主席王婉諭今天表示，草案採雙軌標準，對學校、補習班等規範明確，但對運動教練、家教卻都沒處理，不能有兩套標準，行政院應加速送案，讓制度明年上路。

「兒童及少年福利與權益保障法」已15年未大修，衛福部21日預告修正草案，首次將「兒童及少年工作證」制度納入，未來只要從事會接觸18歲以下兒少工作者皆須申請。

王婉諭今天與小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進等跨黨派參選人，在立法院群賢樓前舉行記者會。

王婉諭指出，時代力量推動「兒少工作證」制度超過2年，衛福部直到這週才在「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案中納入這項制度。但草案仍有漏洞，呼籲衛福部修正，並加速送交行政院審議，以利這會期完成修法。

王婉諭表示，衛福部版草案還未經行政院會通過，送進立院時程未知。草案採雙軌標準，對學校、補習班、兒福機構規範明確，違規有罰則；但對運動教練、家教、工作室、宗教帶隊人員，不論是查核、違規責任，還是工作證定期更新，都沒處理到。

王婉諭提到，澳洲從2000年就開始推動兒少工作證，已超過25年，只要接觸兒少的工作者，不分正職、兼職、志工，一律必須持證。台灣應向這些成熟制度看齊，兒少工作證不能有兩套標準，立法院這會期擬延會到8月底，行政院應加速送案，讓制度明年上路。