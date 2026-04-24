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【重磅快評】吳思瑤批彈劾甲動 不問馬鈴薯預告少46天？

聯合報／ 主筆室
針對政府有條件放寬美國發芽馬鈴薯進口，引發民眾疑慮，立法院財政委員會23日邀請相關部會進行專題報告，立委王世堅質詢直接跳過農業部。記者林俊良／攝影
針對政府有條件放寬美國發芽馬鈴薯進口，引發民眾疑慮，立法院財政委員會23日邀請相關部會進行專題報告，立委王世堅質詢直接跳過農業部。記者林俊良／攝影

針對總統賴清德彈劾案，立法院朝野黨團達成共識將在5月19日進行投票表決；由於國民黨團上周就發出甲級動員令，民進黨立委吳思瑤批藍營提早近月發布甲動是政治惡鬥超前部署；吳的評論有無道理，社會自有憑斷，但攸關全民食安的發芽馬鈴薯進口放寬檢疫縮短公告期46天，吳怎不問問行政院在急什麼？

立法院去年通過財政收支劃分法修正案，因行政院長卓榮泰拒絕副署且總統未公布法律，引發國民黨與民眾黨反擊並啟動彈劾程序。今年1月14、15日已完成兩場公聽會，1月21、22日進行第一次全院委員會審查，4月27日將再召開聽證會，5月13、14日進行第二次全院委員會審查，5月19日進行記名投票表決。

由於通過彈劾門檻為全體立委的三分之二票數，國民黨及民眾黨即使都投同意票也不會通過，民進黨好整以暇；但投票日在總統就職二周年前一日，確實會讓賴總統難堪，但賴既容許閣揆拒絕副署立法院三讀通過的法律案且不公布，自應承擔隨之而來的政治代價。 

在野黨啟動彈劾程序，從公聽會、聽證會到全院委員會審查，按部就班往前推進，投票表決日更是重中之重，當然要慎重以對，一旦虎頭蛇尾，在野黨恐怕受傷更重；為確保黨團成員在投票當天全員到齊，提早發布動員令有其戰略考量及宣示意義，沒什麼好做文章。

不過，吳思瑤卻對國民黨提早近一個月發布甲動冷嘲熱諷，批評這是政治惡鬥超前部署，諷刺藍營不如將時間用於國防軍購案和總預算案會更好；吳思瑤不僅混淆政務及憲政爭議，拿提早發布甲動的天數來做文章，其實已讓自己陷入政治惡鬥。 

立法院甲級動員令的發動並沒有天數規定，通常視院會或委員會的議程重要性及緊迫程度而定，一般都在會議前1至2天；國民黨這次提前一個月發布確屬罕見，但總統彈劾案可是大事，國民黨鄭重其事，自屬合理。  

吳思瑤現在是民進黨政策委員會執行長，自應多用心在執政黨施政，如果這麼在意國民黨團提早發動甲動的天數，那是不是應該更關注全民在意的馬鈴薯放寬檢疫標準一事？通常來說，政府法規命令草案公告的預告期為60日，但是農業部這次大幅縮短至14天，吳不覺奇怪？  

來看一下農業部是如何急行軍辦理這項業務，1月21日公告相關檢疫措施草案，1月27日再公告縮短預告期至14 天，2月6日正式公告訂定該行政命令並於當日生效，2月13日台美正式簽署貿易協定。農業部效率高得驚人，無縫接軌行政院副院長鄭麗君簽署MOU時程。

但一口氣少掉46天的預告期，擺明就是要跳過社會溝通、專業討論和公眾參與，「先斬後奏」的結果就是東窗事發後從行政院長到部會首長們荒腔走板的演出。

立委王世堅在財委會質詢時只問衛福部及財政部官員，直接跳過農業部，直說「農業部請回，農業部什麼都管，但是什麼都管不好」，正是點出問題關鍵；吳思瑤是黨中央與行政、立法院之間的橋樑，遇到食安大事，與其批評藍營發布甲動天數，不如要求行政部門交代這消失的46天是怎麼一回事。

民眾黨 立法院 政治

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