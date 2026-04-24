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立法院三讀降娛樂稅 蔣萬安：2年前我就宣示停徵藝文產業娛樂稅

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安（前）到台北市議會，向民眾黨、新黨議員說明市府相關職務職調整、追加減預算、推動校舍改建、營養午餐免費等重大法案。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（前）到台北市議會，向民眾黨、新黨議員說明市府相關職務職調整、追加減預算、推動校舍改建、營養午餐免費等重大法案。記者黃義書／攝影

立法院會今天三讀修正通過「娛樂稅法」部分條文，刪除電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會、戲劇、音樂演奏，非職業性歌唱、舞蹈等表演，以及各種競技比賽的娛樂稅。台北市蔣萬安下午受訪指出，希望帶動演唱會經濟。

蔣萬安下午赴台北市議會拜會民眾黨團，說明重大法議案，針對中央停徵娛樂稅，蔣萬安受訪指出，2年前他就公開宣示，如果中央修法通過之後，就會來推動，為了推動演唱會經濟，針對相關藝術文化產業來停徵娛樂稅。

蔣萬安說，很高興看到中央還有立法院，能夠順利通過修法，所以只要新法實施上路之後，北市就會針對包括電影、演唱會還有各項運動賽事來停徵娛樂稅，希望能帶動相關演唱會經濟的發展跟提升。

北市 民眾黨團 蔣萬安

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