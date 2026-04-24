專家：美伊戰爭啟示 台灣須建立各領域韌性

美伊戰爭持續，多位學者專家今天指出，美伊戰事帶給台灣的啟示，就是台灣需要在能源、經濟以及軍事等領域培養韌性，同時具備足夠的彈藥自製能力和庫存。

國策研究院舉行「美以伊衝突下的全球效應與台灣安全」座談會，邀請多位學者專家參與，僑務委員會副委員長李妍慧也與會。

中經院經濟法制研究中心主任、前駐歐盟代表李淳表示，無論最後美伊和平協議內容為何，中東的穩定還是充滿變數。此次中東衝突將會讓以台灣為首的高科技以及相關產業供應鏈離開原有的基地，例如中國，加速往美國移動。雖然美國成本高，但美國能源穩定性高，可抵消赴美投資的成本。

前美國國防部官員胡振東說，美國對伊朗發射大量飛彈，中國當然希望戰爭持續進行，讓美國消耗更多彈藥，但實際上美軍在亞洲的庫存都還在。戰時的武器消耗速度透過美伊戰爭可以發現，比想像的快很多，所以台灣需要能自製彈藥並建造堅固的彈藥庫。至於美伊戰事對台灣的啟示是建立韌性，例如能源的庫存相當重要，因為攸關經濟韌性，要想辦法增加庫存。

國策研究院副院長郭育仁認為，美伊戰爭將會以低強度的型態持續進行，美國不可能放棄對伊朗周邊的海空優勢。美伊戰事對台灣的啟示是能源儲備，台灣的天然氣儲備和戰備儲油天數都低於日本。台灣雖因政治和地形，不太可能興建非常多的儲存設施，但不代表台灣無事可做，還是可以想辦法取得更多天然氣與石油的來源。

針對軍事層面，郭育仁指出，對於台、日、韓、菲等國，不能只依賴美國的戰備庫存，台灣也要增加飛彈的戰備庫存。

高雄大學政治法律學系教授王順文表示，從烏俄戰爭開始就上演矛與盾的戰爭，無人機是否可以改變權力平衡，鐵穹是否能抵抗，結論就是沒有絕對的矛，也沒有絕對的盾，還是要回歸韌性。對於台灣而言，需要培養面對混合戰的韌性。

退役少將、前國防大學政戰學院院長余宗基指出，美國在這次彈藥調度發現問題，因此積極在全球複製、強化精準彈藥的生產，台灣是最直接的受益者。日本軍事崛起，未來與台灣的合作空間很大，日方看到台灣的全社會防衛韌性準備，也想向台灣學習經驗。

國策研究院執行長王宏仁表示，台灣必須將能源安全定位為國家安全的核心議題，其次是台灣要務實面對現代戰爭的高強度消耗，需要將彈藥補給和基礎設施防護納入長期規劃，第三是台灣不能只依賴美國彈藥，需要有足夠的自製能力。

總統府資政、國策研究院董事長田弘茂表示，美國在美伊戰爭後，會把戰略重心移到兩處，第一是美洲，其次是美國特別重視與中國關係，重心也會放在印太地區。美國在全球的戰略布局中，台灣的重要性必然增加，不會減少。