厚生會新會長陳菁徽就任 卓榮泰致詞籲韓國瑜多支持政院

立法院厚生會今舉行第34屆會長交接典禮，韓國瑜、卓榮泰等人出席。新任會長由陳菁徽接任，卸任會長蘇巧慧完成交接。卓榮泰致詞回應食安質疑，強調政府不會讓有問題食品流入市場，並呼籲韓國瑜支持行政院政策。

包括立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰，以及厚生會創會會長黃明和、新任副會長王正旭、新任秘書長廖偉翔等人出席交接典禮。交接儀式由卸任會長蘇巧慧將印信交予新任會長陳菁徽，並由韓國瑜監交。厚生會為立法院最大跨黨派次級團體，目前有75位立委加入，強調「不論政治利害，只計民生利益」，長期關注醫療、社福與環境保護政策。

卓榮泰致詞表示，今天早上在立法院聽取國是論壇時，部分委員質疑行政院可能讓「有毒或發芽馬鈴薯」流入市面，甚至指稱會將發芽部分處理後再提供民眾食用。他直言，「如果行政院真的做這種事情，我今天怎麼敢站在這裡」，強調政府施政是為全民健康把關。

卓榮泰指出，政府會確保食品安全，讓國人吃到「乾淨、健康」的產品，並以自身也是為人父母、家中有長輩與子女為例，強調不可能容許問題食品進入市場。最後，他也當場呼籲韓國瑜多多支持行政院相關政策推動。

行政院長卓榮泰（左）出席立法院厚生會第34屆會長交接典禮致詞時，強調政府會做的工作，就是會把乾乾淨淨、漂漂亮亮、健健康康的食品送到國內來。隨後呼籲立法院長韓國瑜（右）多多支持。記者蘇健忠／攝影

立法院厚生會中午舉行第34屆會長交接典禮，厚生會第33屆會長蘇巧慧（左）交接給厚生會第34屆新任會長陳菁徽（右），由立法院長韓國瑜（中）監交。記者蘇健忠／攝影