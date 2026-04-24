聽新聞
0:00 / 0:00
厚生會新會長陳菁徽就任 卓榮泰致詞籲韓國瑜多支持政院
立法院厚生會今舉行第34屆會長交接典禮，韓國瑜、卓榮泰等人出席。新任會長由陳菁徽接任，卸任會長蘇巧慧完成交接。卓榮泰致詞回應食安質疑，強調政府不會讓有問題食品流入市場，並呼籲韓國瑜支持行政院政策。
包括立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰，以及厚生會創會會長黃明和、新任副會長王正旭、新任秘書長廖偉翔等人出席交接典禮。交接儀式由卸任會長蘇巧慧將印信交予新任會長陳菁徽，並由韓國瑜監交。厚生會為立法院最大跨黨派次級團體，目前有75位立委加入，強調「不論政治利害，只計民生利益」，長期關注醫療、社福與環境保護政策。
卓榮泰致詞表示，今天早上在立法院聽取國是論壇時，部分委員質疑行政院可能讓「有毒或發芽馬鈴薯」流入市面，甚至指稱會將發芽部分處理後再提供民眾食用。他直言，「如果行政院真的做這種事情，我今天怎麼敢站在這裡」，強調政府施政是為全民健康把關。
卓榮泰指出，政府會確保食品安全，讓國人吃到「乾淨、健康」的產品，並以自身也是為人父母、家中有長輩與子女為例，強調不可能容許問題食品進入市場。最後，他也當場呼籲韓國瑜多多支持行政院相關政策推動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。