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徐瑞希爭黨籍 柯文哲：不能有機會遞補立委就回來

中央社／ 宜蘭縣24日電

曾列民眾黨不分區立委名單第17名、後來遭註銷黨籍的徐瑞希，向法院提起確認黨員資格之訴獲勝訴。創黨主席柯文哲今天在宜蘭說，她總不能因有機會遞補立委就要回來，「這個講不過去」。

徐瑞希曾於113年8月24日在臉書發表退黨聲明，表示她發現前立委黃珊珊曾代理財團仲介法務，助長財團剝削移工，嚴重衝擊她為移工爭取權益立場她將退出民眾黨。黃珊珊則透過聲明回應，徐瑞希的說法並非事實。民眾黨於同年底註銷徐的黨籍。

徐瑞希後來主張，她從未向民眾黨正式表達退黨之意，且聲明也不符章程要式，向台北地方法院提起確認黨員資格之訴。台北地方法院於今年4月23日判決徐瑞希勝訴，可上訴。

北院判決徐瑞希的黨員資格存在，引起熱議，原因在於剛就職立委的許忠信排名不分區第16名，徐瑞希是第17名，後續如有民眾黨員辭職，遞補就是徐瑞希。

柯文哲今天在宜蘭輔選民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠時，接受媒體聯訪時表示，當時民眾黨在最困難的時候，徐瑞希突然在網路、媒體上宣布退黨，其實他也很納悶，想說到底是發生什麼事？反正她就說她要退黨，但有跟她說「這樣做對民眾黨會造成傷害」。

柯文哲說，反正她當時就退黨了。她現在為什麼想要恢復黨籍？總不能說因為現在有機會遞補立法委員，就跑回來。「我覺得這講不過去，現在法律問題就交給律師去處理，但這對社會不是一個很好的示範」。

民眾黨 宜蘭 徐瑞希

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