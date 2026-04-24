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遭爆被請到醫院「電人」？ 柯文哲駁斥：只是幫忙關心員工家人病況

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／宜蘭即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲遭醫護人員爆料「病人家屬是前市長的員工，就把前市長請來電人？」柯文哲否認施壓。記者戴永華／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲遭醫護人員爆料「病人家屬是前市長的員工，就把前市長請來電人？」柯文哲否認施壓。記者戴永華／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲遭醫護人員爆料「病人家屬是前市長的員工，就把前市長請來電人？」柯今天說，是中央黨部員工的母親開刀，他白天行程多，晚上去就直接問護理師，「就這麼簡單，沒有什麼施壓」。

有醫護人員拍下疑似柯文哲的背影，在社群發文質疑「有病患家屬是前市長的員工，「就把前市長請來電人？」　

柯文哲今天到宜蘭陪同黨籍縣長參選人陳琬惠拜票，受訪時澄清，是因為中央黨部一個員工的母親開刀，手術後好像打止痛藥，有出現低血氧症、心律不整，他自己是醫療專家，員工一定會希望找一個認為很厲害的醫生去幫忙看一下。

柯解釋，他白天行程多，全部忙完後才有辦法到醫院看，前晚到醫院的時候已經晚上10時，怎麼還有醫生，最多也是值班住院醫生跟護理師，才直接詢問對病況比較清楚的主責護士，沒有什麼施壓。

民眾黨創黨主席柯文哲（右）今到宜蘭，陪黨籍縣長參選人陳琬惠（左二）掃街拜票。圖／民眾提供
民眾黨創黨主席柯文哲（右）今到宜蘭，陪黨籍縣長參選人陳琬惠（左二）掃街拜票。圖／民眾提供

家人 心律不整 宜蘭

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