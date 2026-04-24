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娛樂稅法三讀 看電影、表演、演唱會全免稅

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
娛樂稅法三讀修正通過，未來看電影、表演、演唱會全免稅。圖為TWICE公開大巨蛋高清美照。圖／Live Nation Taiwan提供
娛樂稅法三讀修正通過，未來看電影、表演、演唱會全免稅。圖為TWICE公開大巨蛋高清美照。圖／Live Nation Taiwan提供

立法院會24日三讀修正通過「娛樂稅法」部分條文修正案，刪除電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會、戲劇、音樂演奏、非職業性歌唱、舞蹈等表演，以及各種競技比賽娛樂稅。舞廳、舞場、高爾夫球場、其他財政部公告屬娛樂場所仍需課稅，但部分稅率調降。

現行「娛樂稅法」規定，電影稅率最高不得超過60%、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會等稅率最高不得超過30%。

現行「娛樂稅法」另規定，戲劇、音樂演奏、非職業性歌唱、舞蹈等表演等稅率最高不得超過5%、各種競技比賽等稅率最高不得超過10%、舞廳或舞場稅率最高不得超過100%、高爾夫球場稅率最高不得超過20%。

為鼓勵民眾參與藝文活動及競技比賽，兼顧各地方政府財政自主，行政院會2024年9月通過財政部擬具的「娛樂稅法」部分條文修正草案，函請立法院審議，授權地方政府得視產業發展、政策需要及財政狀況，停徵藝文活動及競技比賽課稅項目的娛樂稅。

立法院財政委員會日前排審該法，朝野立委均認為應廢除不合理的娛樂稅，並完成法案初審。院會今通過，三讀條文刪除電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會、戲劇、音樂演奏、非職業性歌唱、舞蹈等表演，以及各種競技比賽的娛樂稅。

三讀條文明定，舞廳或舞場、高爾夫球場，以及其他經財政部公告屬娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者等，仍需課徵娛樂稅，但也增訂地方政府可以視需要，停徵以上各款規定課稅項目的娛樂稅，提經地方議會通過，報財政部備查。

三讀條文另降低舞廳、舞場的娛樂稅稅率，從現行最高不得超過100%，降至最高不得超過50%；高爾夫球場則維持不變，其他經財政部公告屬娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者等的稅率為最高不得超過25%。

財政部於委員會審查時回應，娛樂稅為地方重要財源，考量稅收金額微小、稽徵成本效益、經濟社會改變因素，現行部分課稅項目及法定稅率上限，可予檢討及調降。考量授權地方政府視其經濟發展需要、特定政策目的，停徵部分娛樂稅課稅項目，以兼顧租稅公平及地方財政。

立委張智倫表示，此次修法正式取消了不合時宜的項目課稅，藉由免徵娛樂稅，代表政府正視產業實際困境。期盼未來表演團隊與賽事主辦方能將原本用於繳稅的資金，轉化為提升演出品質、升級硬體設備的實質投資，達成活絡消費市場與促進產業發展的雙贏局面。

魔術 財政部 娛樂稅

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