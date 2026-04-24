【重磅快評】先禁再說？民進黨已成「民禁黨」

曾幾何時，民主進步黨不只是民眾嘲諷時形容的民主退步黨，由於經常性下達禁令，更讓「民進黨」成了「民禁黨」。從兩岸交流禁令、對大陸惠台政策的全面汙名化，到近期行政院針對公部門祭出的「高德地圖」禁用令，民進黨政府似乎陷入一種「先禁再說」的膝反射式治理。對大陸動輒以國安為名、行封閉之實，對美國卻顯現大開門戶的卑躬屈膝姿態，不僅是雙重標準，更暴露出對自身競爭力的集體焦慮。

數位發展部與相關部會聯手禁止公部門人員使用大陸開發的「高德地圖」，官方理由一如既往地稱其具備「資安風險」與「導航誤導」可能。然而，諷刺的是，高德地圖之所以在台爆紅，主因在於其豐富的圖資與精準的導航功能，不但APP街景以3D呈現，甚至還有紅綠燈倒數功能，在巷弄資訊與商圈更新速度上，往往優於傳統軟體。

執政黨在下達禁令時，是否曾反思：為何台灣號稱資通訊大國，卻始終無法整合出一套讓國人引以為傲、資訊更新即時且介面友善的「本土國產地圖」？當政府將心力花在圍堵競爭者，而非提升自身公共數位服務的品質時，這種禁令只是在掩蓋施政的怠惰。

更深層的危機在於兩岸政策的極端化。自2026年以來，隨著全球地緣政治緊張，民進黨政府對兩岸民間交流的審查已到了草木皆兵的地步。近期大陸方面提出包括經貿、旅遊在內的十項惠台措施，旨在減緩貿易障礙並促進基層往來；但在執政黨的口徑中，這些開放作為一概被貼上「統戰誘餌」或「經濟脅迫」的標籤。

這種將「惠台」說成「害台」的論調，本質上是對台灣民間社會信心的徹底否定。政府不斷限縮兩岸專業人士交流、嚴查學術往來，甚至對參與兩岸經貿論壇的企業主扣上政治紅帽。閉關鎖國的思維不僅無法真正保護台灣，反而讓台灣在全球供應鏈重組的過程中，主動放棄與大陸市場進行戰略緩衝的機會。當大陸提出便利措施時，政府的第一反應不是研擬對策爭取最大利益，而是關門禁絕，這絕非成熟政黨應有的格局。

與對陸禁令形成鮮明對比的，是民進黨政府對美國要求的全盤接收。從當年的萊豬、萊牛強行闖關，到近期針對農產品進口標準的進一步退讓，甚至對發芽馬鈴薯等相關食安風險標準的放寬。在執政黨眼中，只要貼上「台美友好」的標籤，所有的食安疑慮與產業衝擊都可被模糊化。對待大陸與美國的這種「兩套標準」的治理邏輯，讓民眾看清所謂的國安考量只是選擇性的政治操弄。對大陸，是「資安即國安」；對美國，則是「利益退讓即外交勝利」。當政府一邊禁止公務員看高德地圖，一邊卻讓具有健康風險的農產品端上國人餐桌時，所謂的「守護台灣」早已淪為空洞可笑的口號。

一個自信的執政者，應該以優質的公共服務與堅韌的產業競爭力來應對外界挑戰，而非靠行政命令築起資訊與交流的高牆。民進黨若沉溺於「先禁再說」的怠惰思維，將自己關在意識形態的堡壘中，最終只會讓台灣未進且退。