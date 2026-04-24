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新加坡代表：外交首重原則 國家利益與生存要靠自己

中央社／ 台北24日電

新加坡駐台代表符秀麗接受中央社專訪強調，新加坡外交政策以原則、一致性和國家利益為基礎，若因外部壓力犧牲自身利益，反而損害國家可信度；新加坡也深知安全與生存要靠自己，不能期待他人出手相助，必須未雨綢繆。

新加坡外交政策被認為是中立路線，在地緣政治之間走自己的路。對此，符秀麗（Foo Teow Lee）接受中央社專訪時表示，「其實並非如此」，她說明新加坡外交政策是建立在以原則、一致性，以及長期國家利益的基礎之上，向來是聯合國憲章基本原則的堅定支持者。

符秀麗以俄烏戰爭為例表示，儘管沒有聯合國安理會決議，新加坡仍對俄羅斯實施制裁，因為俄羅斯的行為已嚴重違反國際法，新加坡不能接受對主權國家的無端入侵，必須清楚表明立場以確保國家長期利益和國際秩序。

她進一步解釋，有些國家覺得新加坡站在它那邊，但在其他議題又覺得新加坡唱反調，但對新加坡來說，若因外部壓力而犧牲自身原則或利益，長遠看反而會損害新加坡的可信度和可靠性，之後在國際發聲也不會得到重視。

澳洲智庫經濟與和平研究所（IEP）將新加坡評為世界最和平的國家之一，新加坡近年在該智庫發布的「全球和平指數」排名常位居第5、第6；儘管沒有明顯外部威脅，新加坡國防開支近年仍維持在GDP的3%左右。

符秀麗表示，新加坡向來認為，和平與安全從來不是理所當然，也因為珍惜和平、深知和平依靠可信賴的防禦能力來維持，這需要長期的準備和投入。

她強調，新加坡國防開支預計維持在GDP約3%，若有需要也會做好準備適度增加，此考量和新加坡的安全觀有關。新加坡不會預想威脅一定發生跟存在，但必須未雨綢繆，確保自己在任何情況下，都有能力保護國家利益跟人民安全。

新加坡建國總理李光耀曾說，「新加坡擁有的良好治理、社會秩序並不是理所當然，事實上差點走不到今天這一步」。符秀麗引述李光耀這段話語指出，無論是從歷史或疫情經驗來看，新加坡清楚意識到，安全跟生存最終還是要靠自己，不能期待他人在非常時期出手相助。

近來「鞭刑」在台灣引起討論，新加坡去年修法，詐騙犯定罪後可被處以鞭刑。符秀麗說，主因是近年詐騙案件大幅上升，去年詐騙損失金額高達星幣9億元。鞭刑在新加坡可追溯到英國殖民時期，已建立非常成熟的法律制度以及嚴格的執行程序，執行時必須有醫師在旁，執行力度都須經過考核，不是隨隨便便鞭下去，必須確保安全與合規。

符秀麗於今年1月抵任，4月22日接受中央社專訪，這是她就任後首次接受媒體專訪。

俄羅斯 俄烏戰爭 中央社

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