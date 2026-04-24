高德地圖成資安試金石 馬文君質疑民主進步黨過度政治操作

中國大陸「高德地圖」APP近期在台上線，因顯示紅綠燈秒數，與實際號誌幾乎「零時差」，引起綠營民代、側翼大做文章，懷疑「國安被威脅」、「資安被滲透」，立委馬文君則說，民進黨將科技議題政治化，並反質疑政府資安防護能力，強調應回歸專業檢視與市場機制。

馬文君強調，數位發展部長林宜敬已說明，相關圖資為向歐洲廠商採購，並非直接在台蒐集，且未與台灣交通系統串接；號誌秒數則是透過大數據與人工智慧推估，目前未發現資料回傳中國情形。

既然主管機關已出面說明，民進黨民代卻持續以「國安威脅」、「資安滲透」為由進行批評，恐有政治操作之嫌。她認為，在數位時代，交通資訊多屬開放資料範疇，國際業者透過演算法整合應用，提供民眾便利，屬技術發展常態，不應因涉及中國背景即被視為機密問題。

馬文君進一步表示，政府每年編列幾百億預算給數發部，就是要數發部替我們把守數位圍牆、守護台灣資安，若數發部連路口紅綠燈資訊都守不住，甚至讓中國掌控交通號誌。 不也代表民進黨政府的資安防護根本是漏洞百出，不堪一擊嗎？

若相關應用程式真能掌握敏感交通資訊，反而顯示政府資安防護存在漏洞。她質疑，政府每年投入大量預算推動數位發展與資安建設，若連基本交通資訊都無法妥善控管，相關防護機制恐有檢討空間。

馬文君強調， 高德地圖是單純資安問題，請交給部會專業處理，也請民進黨政府，別連單純的資安都要扯上政治，還要扣上意識形態大帽子，模糊焦點，若高德不好用，地圖導航不夠準，自然會被台灣市場淘汰。