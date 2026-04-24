影／洪孟楷倡用「鞭刑」打詐 韓國瑜籲詐騙犯回頭是岸

立法院長韓國瑜上午出席國民黨立委洪孟楷舉辦的，「全球打詐對策研究協會」及「運動產業政策精進促進會」成立大會，韓院長表示聽到洪孟楷要成立全球打詐對策研究協會深受感動，接著提到去年2025年，台灣是歷史上最悲慘的一年，發生20萬件的詐騙行為，受害者個人、團體、企業受害的損失金額高達900億，國人對詐騙可謂深惡痛絕。

韓院長提到立委洪孟楷參考新加坡「鞭刑」，考慮是否引用在台灣詐騙份子上，加上強姦婦女、虐待兒童等，亂世用重典。隨後呼籲也希望行政部門動起來，更有效的針對詐騙行為，全國民眾也要能夠警覺性提高，並呼籲所有詐騙份子「回頭是岸」，讓我們台灣祥和、社會良善的社會能夠再次出現。