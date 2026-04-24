綠委籲「非天然災害」、「複合型農損」納農害救助機制 農業部允研議

隨著氣候變遷加劇，農業災損的原因早已不只颱風、豪雨等傳統天災。民進黨立委賴惠員率多名立委今為基層農民發聲，要求中央檢討現行農業天然災害救助制度，將「非天然災害」及「複合型農損」納入評估。農業部代表允諾會帶回跨部會研議，針對目前棘手的農損會再研擬看是否專案補助。

賴惠員與民進黨立委鍾佳濱、陳素月、蔡易餘、徐富癸今開「天災救助跟不上氣候變遷 野生動物農損及病蟲害納入天災救助刻不容緩」記者會。賴惠員以台南瓜果、柑橘產業為例，指出近年來除直接災損外，病蟲害、野生動物與酸雨對農作物的危害越來越大，但農民承受的風險日漸升高，但制度認定卻原地踏步。

賴惠員說，現行農業部天然災害救助主要依據「農業天然災害救助辦法」及「農產業天然災害救助作業要點」辦理，其中作業要點中「農產業災害勘查報告表修正規定」對是否救助的判定仍建立在「天然災害所致」傳統框架，也就是一旦認定為「非天然災害所致」，即使實際上與氣候異常、環境變動、病媒昆蟲擴散或野生動物危害高度相關，也往往無法啟動救助。

賴惠員指出，過去農業部前部長陳吉仲曾承諾研議病蟲害救助機制，但後續卻在農改場實地勘查後，以可透過技術改善為由不予補助，導致這類與氣候變遷高度相關、實際上又快速擴散且難以控制的災損，仍被歸類為非天然災害，排除於救助體系之外，與基層農民實際承受的損失明顯脫節。

鍾佳濱說明，認定標準應從單一因果轉向環境關聯；目前勘災重點常糾結於病蟲害是否為農民疏於防治，但事實上極端氣候正是引發病蟲害爆發的催化劑，農業部應引入更科學環境數據。農業部應加速開發針對特定病蟲害與動物損害的保險品項，降低農民投保門檻。

蔡易餘表示，近三年監測資料，猴害問題已非零星個案，面對獼猴頻繁侵擾農地、啃食果樹作物，現行防治措施效果有限，難以有效降低損失。中央應正視野生動物危害對農業生產造成的持續性衝擊，將野生動物農損納入更合理的救助與補助機制。

徐富癸指出，農業部不應再以「管理不當」為由，將因環境劇變造成的系統性災損排除在救助之外，並要求將綠鬣蜥等入侵物種危害及氣候誘發的生物性災害納天災救助認定。

陳素月表示，極端氣候造成的生態失衡與以往一場豪雨、一次風災的造成的直接性災害不同，希望農政單位面對極端氣候變遷，在救助標準上要重新思考，做到精準救災。

農糧署、農民輔導司今均派員與會，並允諾會把議題帶回跨部會研議，至於目前有些棘手的農損，會再研擬是否要專案補助。