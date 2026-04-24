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徐瑞希退黨又提訟確認黨籍勝訴 柯文哲：對社會不是很好示範

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／宜蘭即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（右）今到宜蘭，陪黨籍縣長參選人陳琬惠（左二）掃街拜票。圖／民眾提供
民眾黨創黨主席柯文哲（右）今到宜蘭，陪黨籍縣長參選人陳琬惠（左二）掃街拜票。圖／民眾提供

公視前董事徐瑞希曾在臉書宣布退黨遭註銷黨籍，提訟確認黨員資格存在，因她黨內不分區立委排名第17，讓排名在後的立院黨團主任陳智菡遭酸「註定當不上立委」。台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天被問到此事說，徐都宣布退黨了，「這個對社會上不是一種很好的示範」。

柯文哲今天到宜蘭陪同黨籍縣長參選人陳琬惠掃街拜票勢，被問到徐瑞希退黨一事。柯說，當時在民眾黨最困難時，徐瑞希突然在媒體上宣布退黨，他也很納悶發生什麼事。後來他跟徐說，這樣做對民眾黨會造成傷害，但反正徐就是退黨。

柯說，當時徐在媒體上高調宣布退黨，總不能因為民眾黨有兩年條款，現在有機會遞補立法委員就要跑回來，「我覺得這個講不過去」，法律問題由法律處理，但他覺得這個對社會不是一種很好的示範。

徐瑞希於前年在社群發文，表示不滿前立委黃珊珊曾代理財團仲介法務、助長剝削移工，宣布退黨，民眾黨因此註銷她的黨籍，但徐又提出民事訴訟，確認黨員資格存在，台北地方法院昨判徐瑞希勝訴。

民眾黨創黨主席柯文哲（右）今到宜蘭，陪黨籍縣長參選人陳琬惠掃街拜票。圖／民眾提供
民眾黨創黨主席柯文哲（右）今到宜蘭，陪黨籍縣長參選人陳琬惠掃街拜票。圖／民眾提供

台灣民眾黨 民眾黨 公視

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