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游盈隆4月27日確定接掌中選會 張惇涵監交
立法院會上月13日投票通過中選會主委被提名人游盈隆等4人的人事案，副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺。中選會稍早發布採訪通知，預告中選會主委交接典禮及新任主委新任將於27日上午開記者會，屆時由行政院秘書長張惇涵為監交人。
行政院日前公布補提名3位委員名單，分別為副主委被提名人、行政院法規會前主委沈淑妃；委員被提名人、現任法務部政務次長黃謀信與律師蔡維哲。
中選會稍早發布採訪通知，內容指出，立法院於2026年3月13日行使中央選舉委員會新任主任委員同意權，通過游盈隆任主任委員，中央選舉委員會訂於2026年4月27日上午9時舉行代理、新任主任委員交接典禮及新任主任委員上任記者會。
中選會表示，程序包括交接印信、監交人張惇涵致詞、代理主委吳容輝致詞、新任主委游盈隆致詞。
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