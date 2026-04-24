快訊

北海道驚傳動物園棄屍！男職員稱將妻遺體棄於園內焚化爐「隔天仍正常上班」

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

彈劾賴清德總統投票日確定了 5月19日立院表決大戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院朝野各黨團今天達成共識，同意在5月19日上午10時，進行賴清德總統彈劾案記名投票表決。圖／聯合報系資料照片
立法院朝野各黨團今天達成共識，同意在5月19日上午10時，進行賴清德總統彈劾案記名投票表決。圖／聯合報系資料照片

立法院朝野各黨團今天達成共識，同意在賴總統就職滿二周年前一天的5月19日上午10時，進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，門檻為全體立委三分之二票數。國民黨立院黨團早在上周就已發出甲級動員通知，預告將於5月19日將進行彈劾案投票；民進黨立委吳思瑤批評，國民黨提前近一個月發布動員令，是政治惡鬥超前部署。

在野黨發起彈劾賴總統，起因為立法院去年11月通過的「財政收支劃分法」修正案，因行政院長卓榮泰拒絕副署且總統未公布法律，引發國民黨與民眾黨反擊。在野黨批評，總統府與行政院聯手透過「不副署、不公布」的手段，沒收立法權，並將賴總統比作袁世凱稱帝，指控賴總統利用違憲手段破壞民主法治，以及權力分立原則。

在野黨於是在去年底宣布啟動彈劾程序，並在去年12月26日以人數優勢，表決通過彈劾案時程表。彈劾案已在1月14、15日完成兩場公聽會，聽取社會公正人士意見；並在1月21、22日進行第一次全院委員會審查，邀請被彈劾人賴總統列席說明，但賴總統並未出席。

立院接下來將在4月27日再召開聽證會，邀請政府官員與專家陳述意見；5月13、14日將進行第二次全院委員會審查，再次邀請被彈劾人賴總統列席說明；最終在5月19日進行記名投票表決。

民進黨 法律 民眾黨

延伸閱讀

總統出訪受阻 民進黨團提案譴責中國打壓

立院初審選罷法修正案 放寬「受緩刑宣告者」可參選

賴總統出訪受阻 政院：無法接受中共邊交流邊打壓

相關新聞

彈劾賴清德總統投票日確定了 5月19日立院表決大戰

立法院朝野各黨團今天達成共識，同意在賴總統就職滿二周年前一天的5月19日上午10時，進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，門檻為全體立委三分之二票數。國民黨立院黨團早在上周就已發出甲級動員通知，預告將於5月19日將進行彈劾案投票；民進黨立委吳思瑤批評，國民黨提前近一個月發布動員令，是政治惡鬥超前部署。

游盈隆4月27日確定接掌中選會 張惇涵監交

立法院會上月13日投票通過中選會主委被提名人游盈隆等4人的人事案，副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺。中選會稍早發布採訪通知，預告中選會主委交接典禮及新任主委新任將於27日上午開記者會，屆時由行政院秘書長張惇涵為監交人。

【重磅快評】先禁再說？民進黨已成「民禁黨」

曾幾何時，民主進步黨不只是民眾嘲諷時形容的民主退步黨，由於經常性下達禁令，更讓「民進黨」成了「民禁黨」。從兩岸交流禁令、對大陸惠台政策的全面汙名化，到近期行政院針對公部門祭出的「高德地圖」禁用令，民進黨政府似乎陷入一種「先禁再說」的膝反射式治理。對大陸動輒以國安為名、行封閉之實，對美國卻顯現大開門戶的卑躬屈膝姿態，不僅是雙重標準，更暴露出對自身競爭力的集體焦慮。

卓榮泰稱逐顆檢驗美馬鈴薯 徐巧芯酸：被自己官員打臉

行政院長卓榮泰日前宣稱「逐顆檢驗美國進口馬鈴薯」，但衛福部對進口馬鈴薯抽驗農藥、龍葵鹼，維持最低2%、農業部抽檢發芽率維持6成，並未幫逐顆檢驗背書。國民黨立委徐巧芯說，卓榮泰突然變身為「逐顆」工程師，但根本不可能，這一大箱貨櫃有多少顆馬鈴薯，還被自己官員打臉，無法解決大家問題。

高德地圖成資安試金石 馬文君質疑民主進步黨過度政治操作

中國大陸「高德地圖」APP近期在台上線，因顯示紅綠燈秒數，與實際號誌幾乎「零時差」，引起綠營民代、側翼大做文章，懷疑「國安被威脅」、「資安被滲透」，立委馬文君則說，民進黨將科技議題政治化，並反質疑政府資安防護能力，強調應回歸專業檢視與市場機制。

影／洪孟楷倡用「鞭刑」打詐 韓國瑜籲詐騙犯回頭是岸

立法院長韓國瑜上午出席國民黨立委洪孟楷舉辦的，「全球打詐對策研究協會」及「運動產業政策精進促進會」成立大會，韓院長表示聽到洪孟楷要成立全球打詐對策研究協會深受感動，接著提到去年2025年，台灣是歷史上最悲慘的一年，發生20萬件的詐騙行為，受害者個人、團體、企業受害的損失金額高達900億，國人對詐騙可謂深惡痛絕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。