彈劾賴清德總統投票日確定了 5月19日立院表決大戰

立法院朝野各黨團今天達成共識，同意在賴總統就職滿二周年前一天的5月19日上午10時，進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，門檻為全體立委三分之二票數。國民黨立院黨團早在上周就已發出甲級動員通知，預告將於5月19日將進行彈劾案投票；民進黨立委吳思瑤批評，國民黨提前近一個月發布動員令，是政治惡鬥超前部署。

在野黨發起彈劾賴總統，起因為立法院去年11月通過的「財政收支劃分法」修正案，因行政院長卓榮泰拒絕副署且總統未公布法律，引發國民黨與民眾黨反擊。在野黨批評，總統府與行政院聯手透過「不副署、不公布」的手段，沒收立法權，並將賴總統比作袁世凱稱帝，指控賴總統利用違憲手段破壞民主法治，以及權力分立原則。

在野黨於是在去年底宣布啟動彈劾程序，並在去年12月26日以人數優勢，表決通過彈劾案時程表。彈劾案已在1月14、15日完成兩場公聽會，聽取社會公正人士意見；並在1月21、22日進行第一次全院委員會審查，邀請被彈劾人賴總統列席說明，但賴總統並未出席。

立院接下來將在4月27日再召開聽證會，邀請政府官員與專家陳述意見；5月13、14日將進行第二次全院委員會審查，再次邀請被彈劾人賴總統列席說明；最終在5月19日進行記名投票表決。