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總統出訪受阻 民進黨團提案譴責中國打壓

中央社／ 台北24日電

總統賴清德原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中國干預而暫緩。民進黨立法院黨團今天提案，希望立法院會做成決議，譴責中華人民共和國的粗暴行為，也呼籲國際民主夥伴，正視中國對他國實施經濟與外交脅迫的行為。國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，尊重民進黨的提案，黨團不會表示任何意見。

賴總統原定22日出訪史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。

立法院會上午開會前，民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜召開記者會，表示民進黨團今天將在院會提案，建請院會作成決議，呼籲朝野共同譴責中共打壓。

莊瑞雄說，台灣要走向世界的最大阻力就只有中共。民進黨團樂見美國國會或世界各民主聯盟國家，對台灣的力挺；在國內，呼籲朝野各黨對中共這次無理粗暴的打壓，共同譴責。

民進黨團提案指出，中華民國是主權獨立的民主國家。中國政府近日透過外交脅迫與經濟施壓手段，迫使塞席爾、馬達加斯加及模里西斯3國，無預警撤銷賴總統專機的飛航許可，嚴重威脅飛航安全，違反國際規範及慣例，更破壞國際法所揭示的國家平等與不干涉原則，公然挑戰國際秩序，打壓中華民國走向世界的權利。

民進黨團提案建請院會作成決議，包括「立法院不分朝野堅定支持我國總統進行對外國是訪問，堅持台灣人有走向世界、與世界各國交往合作的權利。此外，嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段迫使第三國撤銷我國元首專機飛航許可的粗暴行為，違反聯合國憲章、國際民航公約精神、外交關係慣例，並構成對第三國主權的公然干涉」。

提案內容也提到，促請外交部、駐外館處、國際民航組織（ICAO）的友台代表及所有可行管道，將此事件列入國際紀錄，且尋求國際民航組織、聯合國人權理事會等多邊機制的關注與因應。

提案最後呼籲世界上所有理念相近的民主夥伴，正視中華人民共和國對他國實施經濟與外交脅迫的行為，將其納入各國「反脅迫」（anti-coercion）的政策工具與立法檢討。

對此，傅崐萁在立法院受訪表示，昨天民進黨團總召蔡其昌找他協商，國民黨團清楚地表達，中華民國必須要有外交生存的空間，不能阻擋中華民國對外的發展，希望兩岸相互克制。

傅崐萁說，對民進黨的提案，國民黨團表達尊重，不會表示任何意見，守護中華民國的外交生存發展及經濟活動的空間，是國民黨的堅持。

立法院會稍晚將決定今天的報告事項、討論事項議程。

中華人民共和國 非洲 行程

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