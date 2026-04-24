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民進黨團擬提中共譴責案 傅崐萁表尊重：國民黨堅持守護中華民國

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統出訪史瓦帝尼喊卡，民進黨立院黨團擬在今日立法院會中，提出中共譴責案。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示尊重，但民進黨團提案容寫得很多，都沒有查證，也不知是否屬實，但國民黨堅持守護中華民國的外交、生存、發展以及經濟活動的空間。

因賴總統出訪友邦史瓦帝尼的行程，在出訪前夕生變，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加取消專機飛航許可，疑因中共施壓。民進黨團今將在立法院提出中共譴責案。

傅崐萁說，昨日民進黨團總召蔡其昌有來找協商。傅認為，中華民國必須要有外交生存的空間，也不能阻擋中華民國對外不論是經濟、貿易以及各種友誼的發展。希望雙方都能互相克制，不要壓抑中華民國發展的空間。

傅崐萁說，尊重民進黨的提案，不會表示任何意見，因為畢竟其內容寫得很多，都沒有查證，也不知是否屬實。在資訊不對等的情況之下，尤其民進黨有太多的資訊，不清楚到底是什麼樣的情況。各自政黨的提案，不予表示意見，但是守護中華民國的外交、生存、發展以及經濟活動的空間是國民黨的堅持。

國民黨 中華民國 蔡其昌

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