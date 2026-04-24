中國施壓總統出訪受阻 蕭副總統：沒人有權阻擋我們

總統賴清德原訂出訪史瓦帝尼，但因中國施壓受阻。副總統蕭美琴今天表示，台灣在國際上一直遭遇很多挫折，但台灣人與人為善，跟世界交朋友的努力會持續進行，「沒有人有權力阻擋我們」。

賴總統原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，導致行程暫緩。中國以經濟脅迫手段施壓第三國、阻撓賴總統出訪，引發關注。

副總統蕭美琴上午出席「Secutech 2026第27屆台北國際安全科技應用博覽會」前受訪表示，台灣在國際上一直遭遇很多挫折，但台灣人與人為善，跟世界交朋友的努力會持續進行，大家會持續為台灣的外交與世界接軌共同努力，沒有人有權力阻擋台灣。（編輯：謝佳珍）