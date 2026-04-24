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北京施壓3國阻賴總統出訪 美學者：對全球是警鐘

中央社／ 華盛頓23日專電

總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼因非洲3島國取消專機飛航許可暫緩。美學者今天指出，這對全球各國來說是一個警鐘，「中國的友誼和慷慨之舉都有附帶條件」；當賴總統有機會訪問另一友邦時，華府應依慣例為其安排過境美國

賴總統原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，導致行程暫緩。中國以經濟脅迫手段施壓第三國、阻撓台灣元首出訪，引發國際關注。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天以電子郵件回覆中央社記者提問表示，這對全球各國來說應該是一個警鐘，「中國的友誼和慷慨之舉都有附帶條件」。

至於台灣該如何因應，她表示，台灣應將注意力集中在任何能發揮作用的地方，致力成為良好合作夥伴。「當賴總統有機會訪問另一個邦交國時，華府應依照慣例，為其安排過境美國。」

前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）受訪也說，毫無疑問，這是中國自2016年民進黨執政以來就展開的脅迫行動一環，對台灣的外交干預在北京行動清單之上。

不過，卜睿哲指出，幸好台灣高層官員前往美國的航程不需要其他國家的飛航許可即可抵達，唯一需要的可能是日本的許可，但東京不會屈服中國這類的壓力。

此外，倡議組織台灣人公共事務會（FAPA）今天發布新聞稿表示，33個海外台灣人團體強烈譴責北京操弄第三國飛航許可，作為脅迫工具以霸凌台灣。

新聞稿指出，由海外台灣人社群發起的聯盟共同籲請美國政府及國際社會，除了譴責北京的外交脅迫行徑，也協助斡旋塞席爾、模里西斯、馬達加斯加，促其儘速恢復賴總統專機的飛航許可。

這33個海外台灣人團體包括台灣人公共事務會、世界台灣同鄉會聯合會、北美洲台灣人教授協會、全美台灣同鄉會、加拿大台灣同鄉會、歐洲台灣協會聯合會、巴拉圭台灣同鄉會、全日本台灣連合會等。

賴總統上任後曾於2024年底訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等太平洋友邦，並過境美國夏威夷和關島。

美國 賴清德 非洲

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