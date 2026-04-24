聯合國原住民論壇 台灣分享文化韌性與人權經驗

原住民族團體「花蓮縣原住民族公共事務促進會」、「小米方舟團隊」等近期在紐約參與「聯合國原住民議題常設論壇」相關活動，台灣雖然不是聯合國成員，但原民團體透過國際交流，分享台灣特殊的解殖民經驗及面臨災害挑戰的韌性。

2026年第25屆「聯合國原住民議題常設論壇」（UNPermanent Forum on Indigenous Issues，UNPFII）4月20日至5月1日在紐約舉行，本屆論壇主題為「確保原住民健康，包括衝突地區」。

原住民團體「花蓮縣原住民族公共事務促進會」、「小米方舟團隊」、「享想原流原住民族倡議聯盟」（PAFATIS，阿美族語「分享」）、國家人權委員會與紐約僑界等團體與個人參與，期間舉辦工作坊、表演活動並參與會議，從歷史、制度、社區到文化，與各界說明分享台灣的實踐經驗。「花蓮縣原住民族公共事務促進會」23日在駐紐約辦事處舉行研討會。

花蓮縣原住民族公共事務促進會理事長陳柏均（Sra）表示，不需要因為台灣不是聯合國成員而漏掉真正原住民議題的聲音，這次大會談到衝突之下對原住民健康的影響，台灣目前沒有遭遇太大衝突，但過去遇過重大災害，希望從災後重建或從傳統文化下來看，如何因應這些變化。

他說，政府的政策不會百分百符合部落或社區的需求，所以每次災害或狀況後再去微調，因為社區與部落無法調整，但政策可以滾動因應來協助社區、偏遠部落，讓政策更能落實到地方。

陳柏均強調，與世界各地原住民對話，摒除所謂國與國之間的關係，這是社團持續向聯合國反映的，必須重視各組織與族群的聲音，而不是僅在乎國與國的關係。

小米方舟團隊發起人之一、國立台北藝術大學博物館研究所教授林益仁指出，台灣原住民在島嶼上有被殖民經驗，這與聯合國討論的原住民議題經驗是共通的。台灣因為國家無法被承認，導致原住民被殖民經驗無法與世界其他原住民交流，這些被壓迫經驗需要在此得到更多關注。

林益仁認為，台灣這幾年來解殖民的經驗有許多進步，想與世界其他原住民族分享，但因為國家關係，經驗被封鎖了。台灣是南太平洋與印度洋南島民族的大族群，有語言與血源相近關係，從紐西蘭毛利族、復活節島（智利）到馬達加斯加島的原住民，都與台灣原住民有關係，台灣是極早的起源之處。

他強調，台灣原住民非常重要，因為無法加入聯合國，國際交流無法進行，但台灣原住民願意貢獻解殖民的經驗及文化多樣性與知識。