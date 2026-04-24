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3國受北京指使阻賴總統出訪 美議員促華府追究責任

中央社／ 華盛頓23日專電

總統賴清德原訂出訪友邦史瓦帝尼，但因非洲3島國突然取消專機飛航許可，導致行程暫緩。美國聯邦眾議員帝芬尼今天致函國務卿和國土安全部長指出，這些國家不負責任的行為創下危險先例，盼美政府採取措施向其追究責任。

賴總統原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，迫使行程暫緩。中國施壓第三國、阻撓台灣元首出訪，引發國際關注。

美國國務院昨天回覆中央社記者提問表示，對相關報導感到關切並批評特定國家應中國要求，干預台灣官員例行出訪的安全，同時也敦促中國停止對台施壓，轉而進行有意義的對話。

根據駐美代表處提供資訊，共和黨籍聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）今天致函國務卿盧比歐（MarcoRubio）、國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）表示，他對中共在非洲的3個附庸國—塞席爾、模里西斯、馬達加斯加—違反國際民航規範的行為，同感關切；據報導，這些國家應北京要求，在台灣總統計劃出訪史瓦帝尼之前，專斷地撤銷飛航許可。

帝芬尼在信函中寫道，這種不負責任的行為開創危險先例，希望美國政府採取適當措施，追究這些政府的責任。

針對馬達加斯加，帝芬尼建議考慮凍結美國近期宣布逾1億美元的對外援助承諾。他也要求美國考慮將模里西斯列入「旅遊禁令」名單；模里西斯長期以來一直試圖將英國趕出具有戰略重要性的查哥斯群島（Chagos Islands）。

另外，帝芬尼要求美國暫停任何有關將塞席爾納入免簽計畫的考量或與該國當局的討論。

自賴總統出訪被迫暫緩的消息傳出以來，已有多位美國國會議員陸續在社群媒體發文聲援，譴責中共再度霸凌美國盟友，並支持台灣國際參與的權利。

共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）今天在X平台發文寫道，這是中共為了孤立並恐嚇台灣所採取的最新手段，「簡直可恥」。

聯邦參議院外交委員會昨天也發文表示，北京此舉不僅是脅迫行為，更是對民航規範的侵犯。「美國不應讓中國將此行為常態化」，對於迅速屈服於中國壓力的國家，華府也應洞察和那些國家之間的關係。

北京 中央社 非洲

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