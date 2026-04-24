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「南援九號」操演宣示我南沙主權 暌違7年首長再登太平島

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導

海巡署本月廿一日在南沙太平島實施「南援九號」操演，由海委會主委管碧玲親自登島主持，這是民進黨政府二○一九年前海委會主委李仲威登島後，暌違七年再有中央部會首長登上太平島。操演科目模擬一艘可疑貨輪闖入太平島禁限制水域，遭海巡特勤隊攻堅登艦攔截，扣回貨輪，宣示我在太平島海域主權的意義濃厚。

海巡署會同交通部、國防部、外交部及衛生福利部，於太平島海域實施「南援九號」人道救援、醫療後送及海洋除汙聯合演練。演練由管碧玲首度登島主持。海巡特勤隊首度跨海參演。

演練情境模擬南沙指揮部雷達偵測到一艘列入「東京備忘錄」五黑旗國名單的可疑貨輪，海巡署派遣海巡特勤隊搭乘駐島多功能巡緝艇快速攔截，並運用登船工具登艦模擬控制艦艇後，將目標押返太平島調查。

操演中海巡特勤隊員荷槍進入貨輪駕駛艙，厲聲要求人員趴下，一把擰過船長後衣領將之甩離船舵加以壓制，船長則高呼「這是我的船，你們這是海盜行為」。特勤隊員則回應「你已進入我方水域，請配合調查」，要求交出船員名冊。

公開情報顯示，根據二○二六年最新「東京備忘錄」（Tokyo MOU）資訊，五黑旗國是指在港口國監督（ＰＳＣ）檢查中，因船舶不合格率高、違反海事安全或勞工法規而被列為高風險、且具「灰色地帶」的因素的五個國家船隻，包括蒙古、喀麥隆、坦尚尼亞、多哥及獅子山。我國航港局會針對相關國家船舶實施高強度監管，嚴格查核ＡＩＳ自動識別系統，以提升海上安全。但實務上尚未聞我國有強制登檢、尤其在東、南沙水域強制登檢相關貨輪的實例。

民進黨 國防部 李仲威

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