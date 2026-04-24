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立院共識 軍購預算未來不能流用

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷王小萌／台北報導
賴政府一點二五兆軍購案在立法院卡關，院長韓國瑜（左）昨召集朝野協商，但朝野對最關鍵的軍購項目與金額仍無共識。記者林俊良／攝影
賴政府一點二五兆軍購案在立法院卡關，院長韓國瑜（左）昨召集朝野協商，但朝野對最關鍵的軍購項目與金額仍無共識。記者林俊良／攝影

賴政府一點二五兆軍購案在立法院卡關多時，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，會中僅將立法意旨中的「因應中共軍事威脅」改為「因應敵情威脅」；另外，國民黨立委主張軍購預算不能流用，韓國瑜建議條文納入「辦理流用前，應經立法院同意」獲朝野同意；至於最關鍵的「深水區」軍購項目與金額朝野仍無共識，韓國瑜宣布下周一繼續協商。

行政院發言人李慧芝昨說，「國防不能打折」，建軍計畫同樣也不能打折，呼籲朝野立委支持國防特別條例、國家自我防衛、國防自主，及不打折的國防特別條例。

國民黨主席鄭麗文昨天接受節目專訪時表示，國民黨立場很清楚，美方正式通過的軍購，立法院就會審，但無法接受一點二五兆的空白授權。

她指出，過去民進黨執政以來，軍購、商購的過程出現了無法接受的瑕疵弊案，導致國民黨只能這樣為人民看緊荷包、全力避免。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，只要正式由美國政府授予台灣的武器，國民黨都會全力支持。

韓國瑜昨天下午第二度針對國防特別預算條例進行協商，朝野進入逐條討論，雙方觸及第一條立法意旨時，國民黨立委牛煦庭提議，應刪除政院版的「因應中共軍事威脅」，改成「因應敵情威脅」，否則像是刻意炒作、升高對立，從外交的角度來說不是好事。最後朝野協商達成共識，刪除中共二字。

朝野觸及軍購項目與金額條文時，民進黨團幹事長莊瑞雄質疑，藍白列的軍購項目「像網購」，讓行政單位綁手綁腳，在野黨一下說要「三千八百億元＋Ｎ」，一下又變成八千億元，到底是什麼可否先講清楚？國民黨團、民眾黨團幹部對金額，無特別回應。

由於在野黨立委要求，商購部分必須回到國防部年度預算才對。國防部長顧立雄說，國防部每年軍事投資預算扣掉持續案，可以新增的軍事項目有限，「如果按照手上條文（指在野黨版本）就是一一○億美金，五項知會國會項目，我們無法接受」。韓國瑜此時還稱，「顧立雄講得大家心情都沉重起來」。

另外，朝野討論到軍購特別預算監督機制時，國民黨立委許宇甄主張，軍購預算不能流用，民眾黨團總召陳清龍也稱因為是特別條例，所以購買的項目與設備要很精準，韓國瑜最後建議條文納入「辦理流用前，應經立法院同意」、「主管機關應專案列管執行計畫，每會期向立法院專案報告」等，獲得朝野同意。

朝野黨團也通過國防特別條例及其特別預算的施行期間，自公布日施行至民國一二二年十二月卅一日止。本條例及其特別預算施行期滿未及執行部分，必要時，得經立法院同意延長。

傅崐萁 民進黨 國民黨

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