新聞眼／應付稽查 職安難除未爆彈

新竹縣遠東化纖氣爆釀二死十九傷，監察院報告曝光監管盲區；高雄市興達發電廠新設燃氣機組去年九月爆炸起火，肇因法蘭墊片不合格。諷刺的是，勞動部曾大動作稽查興達電廠，發現十九項缺失，雖稽查未涉及墊片，仍反映現場管理鬆散，若職安觀念、標準作業程序無法落實，盲區恐成下一事故引爆點。

遠東化纖事故是熱媒油導管金屬疲勞斷裂，然而此導管未列為法定危險性設備，僅靠「目測檢查」，最終釀成悲劇；設備列管與否決定監管強度，若兩相脫節，監管漏洞便會產生。

去年九月興達電廠新設燃氣機組突然爆炸，火光沖天，嚇壞周邊居民，最後確認為統包聯盟未使用正確規格法蘭墊片，導致首度熱燃料試運轉時，天然氣洩漏爆炸起火，墊片因高溫融損已無殘留。

做為國家重要能源建設，興達電廠工安備受中央重視，二○二三年勞動部由時任部長許銘春帶隊稽查，當場發現十九項缺失，罰鍰七十七萬元。即使當時發現的缺失未直接涉及墊片，仍反映施工現場管理鬆散。

台灣勞動及職場安全法令都有嚴謹規定，遠東化纖因法規未列危險性設備，算「制度性忽視」，興達電廠則是施工品質的馬虎，前者是風險未納入監管視野，後者則是程序監管未能貫徹。

主管機關的稽查與裁罰，是希望企業建立風險意識與安全文化，遠東化纖廠十年內發生五件重大職災，但每次稽查結束後，職場安全文化未見轉型，事故一再重演。

工安關鍵不只是「有沒有查」，而是「有沒有落實」，若職安觀念未內化為企業文化，標準作業程序未落實到第一線，監管盲區便可能為下次意外埋下未爆彈。