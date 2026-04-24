高雄勞團上街 轟陳其邁勞檢消極

勞動節將至，高雄市獨立總工會等廿三個勞動團體動員逾百人，昨「繞行」高雄市政府陳情，指控高雄勞檢開罰消極，勞資爭議調解常站在資方立場，違反行政中立，並指市長陳其邁上任六年勞工施政「不及格」，盼市府落實勞檢，應嚴格守護檢舉人資料，落實勞工權益保障。

根據勞動部勞動統計年報，二○二四年（去年尚未出爐）高雄勞檢違規件數七六○件，低於台北市的一二八五件，也比台中市九四八件、桃園八六五件少。

陳其邁日前於市政會議自詡落實職安管理，自二○二○年上任至去年，高雄每年職災死亡人數已從四十九人降為廿四人，下降幅度達百分之五十一，但高獨總昨抨擊市府在玩「文字遊戲」，二○二二年底至今高雄有七十九名勞工因職災身亡，陳的說法對職災受害者家屬情何以堪？

另外，多名產業工會幹部現身說法，高獨總理事長、中鋼通運企業工會理事長王慶宏質疑市府未嚴守檢舉人保密原則，常常可見員工檢舉公司違法後不久，便被公司主管叫去問話。

王慶宏以自身為例，他二○二一年及隔年向勞工局檢舉，一回到公司主管就問他「你怎麼又去檢舉」，且依規定檢舉應於十四天內回函，他卻未等到函文，批評勞工局態度消極，且洩漏檢舉人資料，恐無法落實勞工權益保障；高雄勞檢裁罰件數少，凸顯勞工局行政怠惰與包袱過重。

勞工局指出，高雄去年勞資爭議調解有三九二四件，其中百分之七十一調解成立；至於外界以裁罰「件數」質疑執法力度，則應回歸「處分率」才較客觀。

勞工局說，各縣市事業單位家數、檢查人力有異，台北市有十四萬家、新北市約十五萬家、高雄約十萬家，但以勞動部統計來說，高雄處分率有百分之廿八，高於全國平均的百分之廿一，並未消極裁罰。

另外，勞動檢查依法須保密，更不得洩漏檢舉人身分，勞工局表示，工會若認有洩密情事可提供相關資料。